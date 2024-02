Išče novo navijaško himno. Pri njenem ustvarjanju lahko sodelujete tudi vi

Gamsi so skupina, ki se še vedno ponaša z največjim navijaškim hitom v zgodovini Slovenije, skladbo Hej, hej, ki jo številni bolj poznamo po refrenu »Kdor ne skače, ni Sloven'c«. Sloveniji se je po 24 letih lani ponovno uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo v nogometu, to pa je navdih tudi za tiste, ki se tako in drugače ukvarjajo z glasbo. Mimogrede, Gamse so najverjetneje tudi zaradi njihovega hita Hej, hej leta 2002 povabili na svetovno prvenstvo v nogometu v Južno Korejo, kjer so bili edini Slovenci, ki so naokrog skakali s harmoniko, ob njihovih vižah pa so se zabavali vsi.

Je morda napočil čas, da Slovenci letos dobimo novo navijaško skladbo, s katero se bomo tako poenotili, kot smo se z njihovo? To vprašanje si je postavil tudi Matej Trstenjak, znani pisec besedil za narodnozabavne ansamble ter aktualni predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe, ki je obenem lastnik glasbene založbe Trstenjak. Ker je velik podpornik slovenskih športnikov, se je odločil, da pred evropskim nogometnim prvenstvom 2024 skupaj z ostalimi avtorji in izvajalci ustvari novo navijaško skladbo. Zanjo je že napisal besedilo.

Besedilo je objavljeno na spletni strani

»Ker bi rad, da bi se navdušenje stopnjevalo že nekaj mesecev prej, pozivam vse glasbenike, glasbene in športne navdušence, da na moje besedilo ustvarijo melodijo. Besedilo je objavljeno na spletni strani www.zalozbatrstenjak.si. Sodeluje lahko kdor koli, tudi tisti, ki še nikoli niso počeli kaj takega. Pomembno je, da melodijo posnamete, lahko tudi zgolj s telefonom ali v studiu. Pri izboru bo najbolj pomembna melodičnost, za vse drugo bomo poskrbeli pri založbi Trstenjak,« pravi Trstenjak in dodaja, da je zadnji dan za oddajo posnetka 28. februar ob 23.59.

Sicer pa ustvarjanje melodije ni omejeno na katero koli glasbeno zvrst. »To je unikatna priložnost za vsakogar, ki bi si želel postati del nove navijaške zgodbe. Ko bo komisija izbrala najboljšo melodijo, pa se bo priložnost odprla tudi za izvajalce, ki bodo skladbo najbolje odigrali. Tako najboljša melodija kot najboljša izvedba bosta nagrajeni,« še pravi Trstenjak. In kakšen je naslov nove navijaške skladbe? Sloveniji v čast.