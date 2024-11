Ikone se vračajo

Puljska rock zasedba Atomsko sklonište, ki je bila ustanovljena leta 1977, spada med ikonične rock zasedbe nekdanjega jugoslovanskega rock prostora s konca sedemdesetih in začetka osemdesetih letih. V času eksplozije balkan rocka in punka je izvajala klasični hard rock z mračnimi osebno obarvanimi družbeno ozaveščenimi besedili, s čimer je bila krepko pred svojim časom.

Skupina je leta 1982 pri ZKP RTV Slovenija izdala vinilno ploščo Mentalna higijena, s katero je osvojila vrh jugoslovanske rock scene, prinesla pa jim je tudi naslov najboljše skupine leta. Posneli so jo v samo dveh dneh v vrhunski produkciji Johna Etchellsa v londonskem JAM Studiu. Besedila in glasbo je v celoti napisal Bruno Langer. Plošča, na kateri je njihova največja uspešnica Treba imat dušu, ki je bila cele tri mesece številka ena na jugoslovanskih top listah, ob njej pa so na njej še Na palubi jada, Johnny, Žuti kišobran, Kraljica cigana, Rahela, Iza zida, Pun mjesec in Mutna rijeka, je zdaj znova na voljo, in sicer na vinilu s posebej zanj restavriranimi posnetki in novim LP masteringom.

Ploščo so izdali v omejeni nakladi in bo na voljo na koncertu v Kinu Šiška. 14. novembra bodo namreč člani zasedbe Bruno Langer, Matija Dadić in Erik Vojak ponovno izdajo albuma počastili s koncertom.