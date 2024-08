Idilična kulisa pri Belici za Modrijane

Modrijani so nedavno v svet poslali kar tri skladbe. Te nosijo naslove Zate sem napisal melodijo, Pa kaj in Moja hči, za katere so posneli tudi videospote. Snemanje je potekalo na prečudoviti Domačiji Belica v Medani v Goriških brdih.

»V videospotih so sodelovali ljubitelji domače glasbe, prijatelji, ki nas sicer spremljajo na nastopih in veselicah, zato smo jih z veseljem povabili na snemanje. Skupaj smo preživeli en čudovit poletni dan v Goriških brdih, se veliko pogovarjali in zabavali,« so o snemanju povedali Modrijani. Idilična domačija, ki nosi eno največjih zgodb o uspehu in je že zdavnaj prešla meje Goriških brd ter postala znana med ljubitelji vina in dobre hrane po vsem svetu, je bila kot ustvarjena za kuliso novih videospotov priljubljeni Modrijanov.

Zlatko in Meri Mavrič z domačije Belica sta izjemna gostitelja. FOTO: Marko Feist

Nič nenavadnega, saj leži v vasi Medana, v osrčju vinorodne briške pokrajine, od koder sega veličasten pogled vse od Alp do Jadranskega morja. Ne dvomimo, da se bodo glasbeniki kmalu vrnili tja, kjer je iz nekoč revne kmetije zraslo kraljestvo vinskega turizma v Goriških brdih.