Gušti na odru skupaj s sinom, zapeli so tudi Polona Kasal, Tomi Meglič in Bojan Cvjetićanin

Na enem odru je zbral vse svoje muze in prijatelje, pod njim pa več kot 3000 ljubiteljev nostalgije. Čeprav Guštija večina pozna kot ustanovnega člana skupine Big Foot Mama, je poudaril, da se je njegova glasbena pot začela že pri enajstih letih, ko se je pridružil šolskemu tamburaškemu orkestru.

Jabolko ne pade daleč od drevesa – Miha in Kris, oče in sin.

Ko je končno dobil kitaro, je v orkestru Mandolina igral kar petnajst let, tam pa osvojil prve akorde, ki so mu odprli vrata v svet glasbe. Na velikem koncertu se je spomnil tudi svojega očeta, ki je umrl februarja letos. Posvetil mu je pesem Še je dobro, njegovo najljubšo. Na odru Križank so se zvrstili velikani slovenske glasbene scene, ki so tako ali drugače zaznamovali Guštijevo kariero.

Glasbenik, znan po svojem zaščitnem znaku – srajci iz džinsa in belih supergah –, je koncert odprl z mlado pevko Leyre, s katero sta na Emi 2022 predstavila pesem Nova romantika. Eden od vrhuncev večera je bil trenutek, ko sta na odru skupaj stala oče in sin. Kris Guštin, kitarist izjemno priljubljene skupine Joker Out, se je z Bojanom Cvjetićaninom pridružil očetu in občinstvo popeljal v čustveno ekstazo z izjemnimi kitarskimi rifi v pesmi NGVOT.

Večer, ko sta se pisali in slavili zgodovina in prihodnost slovenskega rock'n'rolla, glasbe in dobre energije. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Gušti & Polona

Leyre Legarda Ventura je občinstvo navdušila s svojo energijo.

Pomemben del Guštijeve kariere je bilo seveda sodelovanje s, s katero sta leta 2004 izdala album Gušti & Polona, ki je prinesel nekaj njegovih najbolj prepoznavnih pesmi, med drugim Dan D in Mine leto. Obe skladbi sta v Križankah dvignili občinstvo na noge, Polona, ki zdaj živi v Londonu s partnerjem, nekdanjim veslačem, pa je spožela bučen aplavz.

Grega Skočir, ki je v Big Foot Mama zasedel Guštijevo mesto, je z izvedbo kultnih hitov, ki so zaznamovali generacije, izkazal čast in hvaležnost Guštiju za njegov prispevek k slovenski glasbi. Da je bil rock večer popoln, je poskrbel še Tomi Meglič, ki že več kot pet let z Guštijem ustvarja akustično predstavo 1 na 1.

Večer, ki bo ostal v spominu ljubiteljem rocka, je napovedal tudi nov album. Občinstvo je lahko slišalo novo pesem Ne odnehaj, ki sta jo skupaj zapela Gušti in Urban Koritnik.