Godzila in Kong sta združila moči

Velikanski pošasti Kong in Godzila se vračata. A medtem ko sta orjaka v prejšnjem filmu Godzila proti Kongu, ki je bil kljub pandemiji covida-19 svetovna uspešnica in najbolj piratizirani film leta 2021, povzročala totalno razdejanje z medsebojnimi spopadi, se tokrat združita proti skupnemu sovražniku – in skupaj povzročata totalno razdejanje.

V novem filmu Godzila in Kong: Novi imperij se ne vračata le naslovna monstruozna velikana, ampak tudi glavna človeška junaka, znanstvenica Ilene Andrews in teoretik zarote Bernie, ki ju spet igrata Rebecca Hall in Brian Tyree Henry. Tokrat se jima pridružuje še ekscentrični veterinar Trapper, ki ga igra Dan Stevens in je občinstvo navduševal v seriji Downton Abbey in filmu Lepotica in zver.

Brian Tyree Henry, Fala Chen, Rebecca Hall, Kaylee Hottle in Dan Stevens na svetovni premieri filma v Los Angelesu FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

38 filmov z Godzilo so že posneli od leta 1954.

Ko združita moči, je totalno razdejanje zagotovljeno. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Kong in Godzila v novem filmu, ki se že predvaja v slovenskih kinematografih, začutita nevarnost iz Votle Zemlje, od koder izvirata tudi sama. In velikansko skrito grožnjo, ki ogroža njun obstoj – in naš, lahko premagata le s skupnimi močmi. Pri tem jima pomaga Jia (mlada Kaylee Hottle), gluhonema posvojena hči Ilene Andrews, ki prav tako čuti grozečo nevarnost.

Igralska zasedba

»Končno smo imeli na voljo tehnologijo in dovolj samozavesti, da smo lahko naredili film, v katerem nam pošasti predstavijo svojo zgodbo s svojega vidika,« je poudaril režiser Adam Wingard. »Presrečen sem, da smo lahko posneli vse te vizualne sekvence, ki trajajo tudi po več minut brez ene same spregovorjene besede, ko smo sami s pošastmi. To je bil moj sanjski film, ki sem ga želel videti že kot otrok,« je dejal Wingard, ki je režiral tudi Godzilo proti Kongu. Njegov film se tako še bolj poglobi v zgodovino in izvor velikanskih pošasti.

Igralska zasedba je morala dati vse od sebe, da je lahko sledila računalniško izdelanim pošastim, pri čemer so jim pomagali monitorji, na katerih so lahko spremljali, na kaj se morajo odzvati. In pri tem se je z najbolj nevrotičnimi odzivi še posebno izkazal Brian Tyree Henry v vlogi Bernieja. »Preštejte, kolikokrat rečem: 'O, moj bog!' Preštejte, kolikokrat to zavpijem in kolikokrat to zašepetam. Moj junak večino filma preživi v stanju popolne panike,« je dejal o svoji vlogi.



Godzila in Kong: Novi imperij je že 38. film, v katerem nastopa slovita japonska pošast, in 13. iz franšize King Kong, hkrati pa je peti film o Godzili, ki ga je v celoti produciral ameriški studio. Prvo Godzilo so posneli leta 1954 na Japonskem, prvega King Konga pa davnega leta 1933.