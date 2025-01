Glasbeni fenomen ob kraljici

Slovo 27. slovenske vinske kraljice Sanje Ferjančič s Planine pri Ajdovščini s slovenskega vinskega prestola in prihod njene naslednice Nine Polanec iz Jablanc pri Zgornji Koreni v Občini Duplek je pospremil pester spremljevalni program. Novo vinsko kraljico sta v Radencih slovesno okronala Ervin Kosi, državni sekretar na ministrstvu za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, ter Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec institucije Vinska kraljica Slovenije.

Za glasbeno spremljavo je poskrbel Godalni kvartet bratov Feguš, glasbeni fenomen, ki ga sestavljajo štirje bratje: violinista Filip in Simon Peter Feguš, violist Andrej Feguš in violončelist Jernej Feguš. Šolali so se v Mariboru, pa tudi v Celovcu, Firencah, Sieni in Gradcu. Prvič so javno nastopili leta 1992 in v tej zasedbi delujejo že več kot 32 let.

Aktivna glasbena pot jih je popeljala na odre številnih evropskih prestolnic, kot so London, Dunaj, Pariz, Berlin, Praga, Firence, Rim, Atene, Zagreb in druge. Nastopili so tudi v znamenitem Carnegie Hallu v New Yorku ter Washingtonu (ZDA). V njihovi biografiji je skoraj 600 koncertov, posnetki njihove glasbe pa so izdani na štirih zgoščenkah.