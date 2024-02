Zaradi razprodanih koncertov priljubljenega glasbenika Dina Merlina v sklopu njegove aktualne turneje Mi je v regiji zavladala norost brez primere. Sarajevski glasbeni čarodej je v manj kot mesecu dni razprodal kar 12 velikih dvoran na območju nekdanje skupne države in na veselje številne publike tudi pri nas uradno napovedal dva velika in težko pričakovana koncertna spektakla v Ljubljani. Po rekordno hitro razprodanem prvem koncertu so organizatorji dodali nov datum, in sicer v soboto, 2. marca. Po devetih letih se torej Merlin vrača v Ljubljano.

Nazadnje je na velikem ljubljanskem odru stal leta 2015 v okviru svetovne turneje Hotel Nacional, ki je na štirih celinah privabila skoraj milijon obiskovalcev. Z izjemnim šovom, premišljeno sestavljenim programom ter izborom starih in novih skladb bo sarajevski glasbenik znova dokazal, zakaj na svojo stran pridobiva občinstvo vseh generacij.

Poleg dobro znanih večnih uspešnic bodo lahko obiskovalci prvič slišali nekatere nove skladbe, kot so Mi, Dođi, Jedan dan, jedna noč, Krive karte, Kako da ti kažem in Skoro će zima. Gre za nadaljevanje posebne zgodbe Merlinovega specifičnega glasbenega izraza, zaradi katerega legendarni kantavtor že štiri desetletja kraljuje v popularni glasbeni kulturi teh krajev.