Film slovenske režiserke navdušil

Slovenska filmografija je vse bolj prepoznavna in cenjena tudi v svetovnem merilu, zadnji dokaz pa je celovečerec Odrešitev za začetnike naše režiserke Sonje Prosenc. Črno komično dramo o disfunkcionalnih odnosih v na videz popolni meščanski družini, ki je z angleškim naslovom Family Therapy doživela premiero na odvijajočem se festivalu Tribeca v New Yorku, je tamkajšnje občinstvo sprejelo z navdušenjem.

Povrhu pa se je izmed rekordno prijavljenih kar 13.016 filmov z vsega sveta uvrstila v deseterico glavnega mednarodnega tekmovalnega programa. »Mislim, da je bila svetovna premiera na Tribeci v New Yorku najlepša popotnica, ki smo si jo lahko zaželeli za film,« je dejala naša filmarka in večer premiere svojega tretjega celovečerca opisala kot neverjeten. »Pred projekcijo se je v ekipi čutilo veselo vznemirjenje, protokol rdeče preproge nas je malo prizemljil, že med predvajanjem pa je postalo jasno, da bo odziv zelo pozitiven.«

Festival Tribeca je 2002. ustanovili ameriški igralec Robert de Niro s producentko Jane Rosenthal in podjetnikom Craigom Hatkoffom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Film sta v uvodu predstavila scenaristka in režiserka Prosenčeva ter direktor festivala Frederic Boyer. Po predvajanju so se občinstvu predstavili še igralci Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak, Judita Franković Brdar in drugi člani ekipe iz Slovenije, Hrvaške in Norveške. Stegnarjeva, ki je upodobila mamo Olivio, je dejala, da je nabito polna dvorana ne samo dihala s filmom, ampak se je smejala skupaj z njim.

Odrešitev za začetnike

»Včasih na glas, včasih pa prav pridušeno, kot da bi gledalci hoteli izbrisati svojo identifikacijo z zgodbo. In na trenutke je dvorana bučala v nadidentifikaciji ...« Navdušenja ni skrivala niti direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki si je film prav tako ogledala na premierni večer. »Pred projekcijo je Frederic Boyer poudaril, da v zadnjem času iz Slovenije prihajajo izjemno dobri filmi. Ameriški gledalci, ki so za vstopnico plačali kar 15 dolarjev, so film sprejeli z odobravanjem. Z Odrešitvijo za začetnike smo zagotovo dobili film, ki bo uspešno promoviral Slovenijo in našo kinematografijo povsod po svetu! Upamo pa, da ga bo avgusta dobro sprejelo tudi zahtevno slovensko občinstvo.«

Mila Bezjak, Marko Mandić, Sonja Prosenc, Katarina Stegnar in Judita Franković Brdar na svetovni premieri v New Yorku FOTO: Dino Kužnik/sfc

Prosenčeva, ki ji je kratki film Raj leta 2019 prinesel vesno za najboljši kratki film na Festivalu slovenskega filma, je o vzgibu za nastanek najnovejšega celovečerca, ki se mu obeta velikanski uspeh, sicer dejala, da sega še v njeno otroštvo. »Ko sem bila otrok, nam je na cesti zgorel avto. Iz tega spomina na avtomobile, ki vozijo mimo, je nastala Odrešitev za začetnike. Sredi kaosa in strahu mimo zgorelega avta zapelje drug avto – bleščeč, nov, z družino, ki se zdi popolna in se ne ustavi, da bi pomagala. Kdo so ti ljudje, ki se odločijo, da ne bodo ustavili? Film se zavrti okoli njih, a ne preizprašuje le njihovih dejanj; preiskuje tudi razloge za njihove odločitve. Se bojijo soočenja s svojo lastno ranljivostjo ali gre za naučeno brezbrižnost, simptom širšega družbenega stanja?«