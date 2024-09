Festival v Torontu odprl film Angeline Jolie

Na 49. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu (TIFF) so podelili nagrade TIFF Tribute Awards, ki jih od leta 2019 podeljujejo izjemnim posameznikom iz sveta filma. Med prejemniki so Angelina Jolie, Amy Adams, Cate Blanchett in David Cronenberg. Glavne festivalske nagrade pa bodo podelili 15. septembra.

Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie je prejela nagrado za vpliv v medijih (TIFF Tribute Award for Impact Media). Igralka Salma Hayek je nagrajenko na slavnostni podelitvi v nedeljo zvečer označila za najboljšo igralko in režiserko, s katero je kdaj delala.

Salma Hayek se je sprva branila vloge.

Joliejeva je v zahvalnem govoru poudarila, da se »v svetu, polnem prelomljenih zavez, pogosto zdi, da so moč, nadzor in posli pomembnejši od zaščite krhkega tkiva človekovih pravic. Kot umetniki in gledalci imamo zdaj več priložnosti kot kadar koli opazovati svetovno kinematografijo in se od nje učiti.«

Vojna drama Without Blood v režiji Joliejeve in s Hayekovo v glavni vlogi je odprla enega najpomembnejših filmskih dogodkov na svetu. TIFF namreč velja za uverturo v oskarje, saj so filmi, prikazani v Torontu, pogosto nominirani za najslavnejšo filmsko nagrado na svetu.

Med letošnjimi prejemniki nagrad

Film Without Blood raziskuje teme družine, vojne in maščevanja. Poleg Hayekove v njem nastopajo še Demián Bichir, Juan Minujín, Angelica Pisilli ter dva Joliejina otroka, Maddox Chivan Jolie-Pitt in Pax Thien Jolie-Pitt.

Hayekova je v intervjuju za Entertainment Weekly povedala, da ji vloga Nine sprva ni bila všeč. »Nisem hotela posneti filma. Nisem hotela biti Nina,« je dejala 58-letnica in dodala, da ni želela doživljati čustev, kakršna doživlja junakinja, saj se ji je zdelo preveč boleče. »Toliko let je trajalo, da sem prišla v svojem življenju do trenutka, ko sem resnično srečna. Nočem trpeti tedne in tedne,« se besed, ki jih je ob ponujeni vlogi izrekla Angelini, spominja Hayekova. Na TIFF je naredila vtis tudi z modno gesto, saj ni skrivala sivih pramenov v laseh, s čimer se je pridružila zvezdnicam, ki menijo, da je naravno staranje lepo, normalno in popolnoma sprejemljivo – tudi na rdeči preprogi.

Angelina Jolie je prejela nagrado za vpliv v medijih.

Med letošnjimi prejemniki nagrad so še režiserja David Cronenberg in Mike Leigh ter igralke Amy Adams, Sandra Oh in Cate Blanchett. Slednja se je poklonila velikim igralkam po vsem svetu. Pozvala je, da je treba »še naprej postavljati vprašanja, ki odpirajo zaprta vrata, in prepoznavati našo vrednost – tako kreativno kot finančno. Kajti večja vključenost vodi do bolj živih zgodb.«

Na filmskem festivalu v Torontu bodo v 10 dneh prikazali več kot 250 mednarodnih filmskih produkcij. Najboljši film TIFF, ki ga tradicionalno izbere občinstvo, bo znan 15. septembra.