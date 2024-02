Ena največjih zvezd slovenske popevke ima avtobiografijo, prvič odpela tudi novo pesem

Ena največjih pevk iz zlate dobe slovenske popevke Elda Viler je svoje življenje in kariero popisala v avtobiografiji Elda - notranji naboj. Soavtor in pisec knjige je bil Ivo Gajič, ki mu je po oceni portretiranke uspelo izluščiti bistvo vsega tistega, kar je napisala sama. Knjigo sta simbolno predstavila na današnje valentinovo.

Elda Viler je, kot je povedala, 30 let čakala na tovrstno delo, ker da se težko najde ljudi, ki bi se česa takšnega lotili. Sogovornika je nato našla v Gajiču, čeprav je največjo spodbudo za nastanek knjige pripisala pesniku Srečku Čožu, ki je za platnico prispeval tudi svojo pesem Obisk prijatelja. Kot svojo novo skladbo jo je na predstavitvi tudi prvič odpela.

Ivo je knjigo napisal objektivno, je ocenila Elda Viler, ki je leta 1963 prišla s Primorske v Ljubljano, kjer se je začela njena pevska pot. Povabilo iz Ljubljane je sledilo njenemu nastopu na avdiciji Pokaži kaj znaš v Kopru.

Elda Viler, legendarna slovenska pevka. FOTO: Roman Šipić

Temu je nato sledila plodna kariera s številnimi nastopi na festivalu Slovenska popevka, za katerega so ustvarjali takrat priznani pesniki, avtorji in skladatelji, kot so Elza Budau, Gregor Strniša, Dušan Velkaverh, Jože Privšek, Jure Robežnik, Bojan Adamič in Mojmir Sepe.