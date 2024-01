Srečanje legend po 27 letih: združil ju je poseben dogodek

Pevci iz zlatih časov slovenske in jugoslovanske popevke se danes srečujejo bolj poredko. Leta naredijo svoje, življenjski ritem prav tako, poleg tega je treba pomisliti na zdravje in druge dejavnike. A kadar se srečanje zgodi, je to izjemno toplo in prijateljsko, kot je bilo v primeru dveh legend popevkarske scene Beti Jurković in Elde Viler.

Dami sta se nazadnje dobili pred dolgimi 27 leti. Čeprav je med njima osem let razlike, sta se v dobrih starih časih veliko družili in nastopali na številnih festivalih, koncertih in turnejah, ki jih v šestdesetih in sedemdesetih letih ni bilo malo. Legendi sta se tudi takoj spomnili, kje sta se nazadnje videli. Bilo je na praznovanju rojstnega dne skupnega prijatelja v prestolnici.

Povod je bilo snemanje za novi projekt

Kaj pa ju je združilo tokrat? Povod je bilo snemanje za novi projekt o Beti Jurković. 26. januarja se bo v Opatiji odvil veliki koncert, s katerim bodo počastili kariero Jurkovićeve, avtor in glavni nastopajoči pa je hrvaški pevec mlajše generacije David Danijel. On je tudi organiziral njuno srečanje.

David Danijel z Beti Jurković in Eldo Viler FOTO: David Danijel

Med obujanjem spominov je Vilerjeva povedala, da se je takratna mlajša generacija od Beti učila pravilne dikcije pri petju, spomnila se je skupnih turnej, kot so bile denimo Zvuci rodnog kraja, kako sta si delili sobo v Parizu in vrsto drugih stvari. Obudili sta spomine tudi na nekatere drage pevske kolegice, kot sta bili Marjana Deržaj in Majda Sepe, ki ju ni več med nami.

Glasbena legenda v pravem pomenu besede

Sicer pa je Beti Jurković glasbena legenda v pravem pomenu besede in prav ona je bila tista, ki je na Slovenski popevki v alternaciji z Marjano Deržaj in Stanetom Mancinijem pela Poletno noč in Mandolino, v spomin mnogih pa se je zapisala tudi s skladbami Vozi me vlak v daljave, Malokdaj se srečava, Poletna noč, Autobus Calypso, Nogometna utakmica, Barke faren in mnogimi drugimi. Z Marjano Deržaj, s katero sta bili veliki prijateljici, sta prepevali tudi ponarodelo Zvončki in trobentice.

V začetku šestdesetih let se je iz Ljubljane preselila v Zagreb, v začetku sedemdesetih pa se je počasi začela umikati s scene. Posvetila se je družini, v Slovenijo pa se je rada vračala na obletnice festivala Slovenska popevka in na druženje s kolegi.

Danes redko nastopa, saj se počasi bliža 90. rojstnemu dnevu, se pa nadvse veseli koncerta v domači Opatiji, na katerem bo nastopilo več mladih pevcev in tudi tri legende zabavne glasbe. Poleg Radojke Šverko in Nevie Rigutto bo zapela tudi slavljenka, ki ji bo koncert posvečen.