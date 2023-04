Ena najlepših igralk je Bollywood zapustila zaradi pretemne polti

Predpribližno desetletjem je bila eno najbolj zvenečih imen Bollywooda in nedvomno ena najlepših indijskih igralk, leta 2000 so jo celo okronali za miss sveta. Kljub temu je Priyanka Chopra središču indijske filmske industrije pred osmimi leti obrnila hrbet in sklenila poskusiti srečo na drugem koncu sveta, v Hollywoodu. »Odrinili so me v kot. Nisem dobivala vlog. Z ljudmi se nisem razumela. Igranje vseh teh političnih spletk mi ni šlo od rok, zato sem potrebovala predah,« je razkrila 40-letna zvezdnica.

Posvetlitev kože

Morala bi igrati njihovo igro in potem bi bila verjetno še vedno ena največjih bollywoodskih zvezd. A tega preprosto ni mogla, že čaščenje bele polti v njenem domačem okolju ji je šlo preveč v nos. »V večini filmov so me posvetlili, tako z uporabo ličil kot svetlobe. Nikoli ne bom pozabila pesmi z naslovom Chitti Dudh Kudi, kar pomeni dekle, belo kot mleko. In njo sem morala igrati. Za to vlogo so šli s posvetlitvijo čez vse meje.«

Zaigrala je tudi v najnovejši Matrici s Keanujem Reevesom in Carrie-Anne Moss. FOTO: Promocijski material

Priyanka je še poudarila, da igralke v Indiji delijo v dve kategoriji: na svetlopolte, ki zlahka dobivajo vloge, in tiste s poltjo nekoliko temnejšega odtenka, ki so tarče diskriminacije. »Če si bila nekoliko temnejša – in sama v resnici sploh nimam tako temne polti –, je bilo že samo po sebi umevno, da te bodo posvetlili.«

Selitev v Hollywood

Priyanka še vedno obžaluje, ker je na začetku kariere privolila v snemanje oglasa za kremo s posvetlitvenim učinkom. V tej je upodobila nekoliko temnejše dekle, noro zatreskano v moškega, za katerega pa je nevidna. A v hipu, ko si nanese posvetlitveno kremo, se oboževani začne zanjo zanimati. Snemanje spornega oglasa je sprejela, saj reklamiranje lepotnih znamk za mlade igralke pomeni prepoznavnost in pomemben vir dohodka.

Preboj v Hollywood ji je uspel z vlogo agentke FBI v seriji Quantico. FOTO: Promocijski material

S selitvijo v Hollywood je tvegala, a se ji je obrestovala, saj v ZDA žanje uspeh za uspehom. Začenši z glavno vlogo v seriji Quantico, nato pa nastopanjem v filmih, kot so Obalna straža, Kako romantično!, The White Tiger in Matrica: Obuditev.