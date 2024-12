Elvisova pevka v Pliberku (FOTO)

Občudovanje enega in edinega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja je glasbenika Samuela Hudla pred leti pripeljalo do tega, da je ustanovil skupino, ki v svoji interpretaciji preigrava njegove legendarne skladbe. Zasedbo je prikladno poimenoval Sam's Fever, kar v prevodu pomeni Samova vročica, in skupina je v nekaj letih postala najboljši Elvisov cover bend v Evropi.

Oder so si že delili z glasbeniki, ki so pred leti na odrih spremljali Elvisa, in celo nastopili pred njegovo nekdanjo ženo Priscillo Presley. Minuli konec tedna so skupaj s skupino Donna Rhodes & The Morris iz Nashvilla Family nastopili na božičnem koncertu Rock & Roll Christmas v Pliberku, kjer so lahko prisotni slišali tako božične pesmi kot številne druge uspešnice glasbenih zvezd, s katerimi je sodelovala The Morris Family. Donna Rhodes je del družine Rhodes, glasbene dinastije z globokimi koreninami v ameriški country, rock in R&B glasbi.

Glasbenikom se je na odru pridružil Pevski zbor OŠ Mežica in GŠ Pliberk.

Samuel Hudl s člani skupine, Polono Blaznik, Donno Rhodes in njeno družino The Morris Family

Skupaj s sestro Sandy Rhodes je odraščala v Memphisu v obdobju njegovega glasbenega razcveta. Sestri sta kot spremljevalni vokalistki sodelovali z Elvisom in prispevali harmonije k uspešnicam, kot sta Suspicious Minds in In the Ghetto, pa tudi k skladbam skupine Bee Gees, Ala Greena in Neila Diamonda.

Skupino Sam's Fever je ustanovil Samuel Hudl z idejo, da z lastnimi priredbami poustvarjajo glasbo Elvisa Presleyja.

Samuel je Priscillo Presley spoznal pred nekaj leti na križarjenju, kjer so se družili z največjimi oboževalci in zvezdniki, povezanimi z Elvisom Presleyjem. FOTO: OSEBNI ARHIV

Izjemnemu koncertu se je tokrat poleg svetovno znanih glasbenih imen pridružil tudi Pevski zbor OŠ Mežica in GŠ Pliberk. Hudlova pričakovanja, da bodo Pliberk praznično obarvali, so se izpolnila, hkrati pa je vesel izjemnih odzivov, saj je tukaj prvič gostil goste iz Amerike. »Težko je ubesediti občutke. Ti gredo od srca skozi telo, čutiš mravljince, evforijo in adrenalin,« je strnil misli.