Ed Sheeran v Zagrebu navdušil Slovenke: do nekaj posebnega je prišel tudi naš pevec (FOTO)

Včeraj je bil na zagrebškem Hipodromu težko pričakovani koncert pop zvezdnika Eda Sheerana, ki je marsikoga navdušil. Že sama ureditev prizorišča koncerta je vzela dih. Oder je bil postavljen med gledalce. Nad njim je bil en večji zaslon, okrog njega pa še več nekoliko manjših, ki so bili v obliki trzalice. Zvočniki so bili postavljeni na posebne »drogove«.

Manjkala ni niti pirotehnika, ki je naredila šov britanskega glasbenika še večji. Po poročanju hrvaškega portala 24sata.hr je bilo na koncertu kar okrog 70.000 ljudi. Zabave željno množico sta pred Sheeranom zabavala Dino Jelusić in Calum Scott.

Na koncertu smo lahko slišali številne Sheeranove hite, ki so v zadnjih letih obnoreli poslušalce po vsem svetu. Na koncertu smo lahko videli tudi številne Slovenke in Slovence, ki so na družbenih omrežjih objavili veliko posnetkov dogajanja. Na tem koncertu je bil tudi naš glasbenik Žan Serčič, ki je prišel tudi do fotografije s slavnim pevcem. »To fotko bom samo pustil tu, duet pa enkrat drugič,« je zapisal na Instagramu. Če bi mu do dueta z njim uspelo priti, to res ne bi bila mala stvar.

Sheeran v prihodnjih dneh nadaljuje s svojo svetovno turnejo. Kot je zapisano na njegovi uradni spletni strani, bo 14. avgusta nastopil s Sankt Pöltnu v Avstriji, tri dni kasneje v Beogradu, 31. avgusta ga bo pot odnesla v Bolgarijo v Sofijo, septembra pa še na Ciper in v Brazilijo.