Dotik beneškega karnevala: tako je bilo na premieri njegove zadnje opere (FOTO)

Zadnja opera italijanskega skladatelja, ki je hkrati prva operna premiera nove sezone, je nastala po dramski predlogi Williama Shakespeara. Falstaff, ki se je na ljubljanski oder vrnila po 31 letih, je nastala v koprodukciji z gledališčem Teatro Goldoni iz italijanskega Livorna. Pod režijo se podpisuje umetniški direktor omenjenega gledališča Emanuele Gamba. Orkester vodi priznani italijanski dirigent Marco Guidarini, sicer glavni dirigent opernega gledališča v poljskem Poznanju. Kot je režiser Gamba, ki je Falstaffa tokrat postavil v cirkus, zapisal v gledališkem listu, se zdi, da je zadnja Verdijeva opera zasnovana na dveh različnih ravneh. Prvi del je stvarno dogajanje, ki je postavljeno nasproti drugemu delu. Ta je popolnoma nerazumski in se spogleduje z bajko in legendo in skupaj z domišljijskimi preoblekami ustvari nezdružljivo slogovno nasprotje vsemu, kar se v tej operi zgodi prej.

Nuška Drašček je upodobila gospo Meg Page, vlogo, ki jo poje v alternaciji z Eleno Dobravec.

Beograjski solist Nebojša Babić, ki je kot gost na premieri blestel v naslovni vlogi kot sir John Falstaff, in umetniški direktor Opere Marko Hribernik.

Falstaff je po njegovih besedah ostra in dobro premišljena komedija, značilna za akcijsko gledališče. V naslovni vlogi se tokrat predstavljata prvak ljubljanske Opere Jože Vidic in gostujoči solist iz Beograda Nebojša Babić, ki je nastopil tudi na premieri. Iz beneškega gledališča Le Fenice sta prišla scenograf Massimo Checchetto, ki je tudi umetniški vodja beneškega karnevala, in kostumograf italijansko-argentinskega rodu Carlos Tieppo.

V razkošni predstavi sta uživala Klemen Valter, poslovni vodja ljubljanske Opere in baleta, in belgijski dirigent Ayrton Desimpelaere.