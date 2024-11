Don Allen Band s prvim komadom v slovenščini

Avtorja številnih uspešnic Alena Klepčarja skozi celotno glasbeno kariero spremlja harmonika. Kot ustanovni član in vodja Ansambla Biseri, s katerim so se lani po 17 letih poslovili z glasbenih odrov, priznava, da je že od nekdaj ljubil zvok električnih kitar in rock'n'rolla. »Z Biseri smo ustvarili res lepo glasbeno zgodbo. Bilo je ogromno preigranih, a tudi neprespanih noči, mnogo krasnih spominov in z gotovostjo lahko trdim, da smo prav vsi ponosni nanje. Vedno sem deloval v zabavni industriji in želja po igranju rocka je z leti le rasla. Ko smo z Biseri prenehali delovati, je bilo več časa, da se posvetim temu. Don Allen Band je moj projekt za dušo – zbrali smo se prijatelji, ljubitelji dobrega starega rocka, in začeli igrati v moji garaži. Zdaj pa bomo videli, kam nas bo ponesla prihodnost,« pravi o svoji skupini, s katero deluje nekaj let.

V svoji novi rock skladbi, prvi v slovenskem jeziku, se fantje poslavljajo od Melani. »Zgodba govori o prvem večeru po razhodu para, ko se prepletajo občutek praznine in spomini na ljubljeno osebo,« pravi Klepčar. Skupina je posnela tudi videospot, v katerem je glavno vlogo odigrala lepotica Jutra Zorc. Fantje iz skupine so sicer v polnem ustvarjalnem zagonu, saj pripravljajo nove skladbe v slovenskem jeziku in aktivno nastopajo.