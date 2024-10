Domen Kumer srednješolkama napisal pesem (VIDEO)

Mladenki Veronika Padežnik in Neli Ela Guček sta lani, ko sta še bili učenki Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, zmagali na natečaju Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, in sicer v starejši kategoriji. Prijateljici sta od mladih nog. Obe sta Laščanki in sta devet let obiskovali isto šolo, povezala pa ju je ljubezen do plesa in glasbe. Poleg tega da sta obe obiskovali nižjo glasbeno šolo, sta že vrsto let članici Folklorne skupine Anton Tanc Marija Gradec pri Laškem.

Med druženjem pa sta ugotovili, da se njuna vokala zelo lepo pobarvata, zato sta pogosto zapeli ob kitari. Ko so ju slišali še starši, prijatelji in sosedje, so začela deževati povabila na nastope, ki se jim seveda radi odzoveta. Sestavili sta repertoar pesmi, ki so všeč njima in generaciji njunih staršev. V njem je tudi pesem Od višine se zvrti, s katero sta se predstavili na lanskem natečaju za osnovne šole Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

V starejši kategoriji sta poželi naklonjenost publike in komisije, zmagali in za darilo prejeli prvo avtorsko pesem, za katero je glasbo ustvaril znani glasbenik Domen Kumer, pod besedilo pa se je podpisala Tadeja Hlebš Salobir. Naslov pesmi je Cifra je ista in je nekakšna popotnica v njuno novo življenjsko obdobje, ki ga bo tudi v prihodnje pomembno zaznamovala glasba. In to glasba vseh zvrsti, saj znata uživati tako v klasični kot folklorni, radi pojeta narodnozabavne skladbe kot tudi druge slovenske ter tuje zimzelene melodije, ki so se dotaknile številnih generacij pred njima.

Glasbo za njuno prvo skladbo je ustvaril znani Štajerec. FOTO: instagram

Dijakinji I. gimnazije v Celju

Letos sta Veronika in Neli Ela postali dijakinji I. gimnazije v Celju in se hkrati vpisali na Srednjo glasbeno šolo v Celju. Neli igra violino, Veronika pa se je vpisala na smer solo petje.

In kako jima je všeč prva pesem Cifra je ista? »Ko sva jo prvič slišali, nama je bila takoj všeč. Zlasti melodija naju je omrežila, pri besedilu pa sva prosili, ali ga lahko malo spremenimo, da nama bo bolj pisano na kožo, kar je avtorica tudi upoštevala,« povesta Veronika in Neli.

Veronika in Neli sta videospot posneli s številnimi prijatelji. FOTO: Sašo Švigelj

A to še ni vse. »Naša družinska prijateljica Janja Ulaga, ki je tudi glasbenica in urednica radia Veseljak, je vztrajala, da mora pesem dobiti videopodobo, zato smo se lotili snemanja. In s snemalno ekipo preživeli čudovit dan. To je bila najina prva tovrstna izkušnja, ki sva jo vzeli zelo resno. Nastal je čudovit izdelek, na katerega sva ponosni, in hvaležni sva vsem, ki so nama pri tem pomagali,« dodata nadarjeni pevki.