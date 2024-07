Divja nežna dušica osvaja Južno Ameriko

Simona Škrleca, odličnega bobnarja iz vasi Ptujska Cesta pri Gornji Radgoni, je večina spoznala 2014. v šovu Slovenija ima talent, kjer je z izvirnim igranjem pokazal, da je vrhunski glasbenik in zabavljač. Sledile so evropske turneje, najprej z mednarodno priznano skupino Melechesh iz Izraela, ki ustvarja pod okriljem ene najbolj znanih in največjih metalskih založb na svetu Nuclear Blast. Jeseni 2022 je Simon postal novi bobnar pri death metal zasedbi Sinister in z nizozemsko skupino se je tokrat podal na novo raziskovanje Južne Amerike.

Več kot 90 koncertov

Simon je po izobrazbi profesor razrednega pouka, trenutno samozaposlen v kulturi. »Ko nimam koncertov in sem doma, vsak dan poučujem bobne in snemam videe za razne projekte. Ustvaril sem si tudi studio v Mariboru, kar omogoča lažje in cenejše snemanje za glasbene skupine,« pove Simon, ki se z bendom trenutno mudi v Kolumbiji, sredi 23-dnevne turneje po Latinski Ameriki, ki vključuje še nastope v Mehiki, Hondurasu, Braziliji, Boliviji in Ekvadorju. Države niso naključna izbrane, kajti: »Metalska scena je v Južni Ameriki zelo razširjena in obiskovalci so lačni tovrstnih skupin.« Skupina Sinister, ki deluje že 36 let, je že 2023. izvedla uspešni turneji, eno po Srednji, drugo po Južni Ameriki.

Tokratna turneja vključuje nastope v Mehiki, Hondurasu, Braziliji, Boliviji, Ekvadorju in Kolumbiji. FOTO: osebni arhiv

Posebno vrednost imajo trenutki, ko si delimo odre s svetovno znanimi glasbeniki in izmenjujemo izkušnje.

Zaradi velikega uspeha že načrtujejo novo turnejo po Južni Ameriki v prihodnjem letu. Poleg tega se pripravljajo na turneje po Aziji in Avstraliji, najljubša dela te zgodbe pa sta zanj nastop in druženje z obiskovalci. »Pogovori in pozitivni odzivi na koncertih dajo dodatno motivacijo in nam dvignejo energijo. Posebno vrednost imajo tudi trenutki, ko si delimo odre s svetovno znanimi glasbeniki in izmenjujemo izkušnje,« pove Simon in nadaljuje: »Poleg glasbenih užitkov so mi zelo pri srcu tudi raziskovanja mest, v katerih igramo. Velikokrat raje kot za jutranji spanec izkoristim čas za sprehod po mestnih ulicah in ogled znamenitosti.«

Mladim glasbenikom, ki šele začenjajo kariero, svetuje čim več vaje. FOTO: osebni arhiv

Škrlec v prostem času snema bobnarske videe in jih nalaga na youtube. Pred približno desetimi leti je tako posnel drum cover skupine Supreme Pain, v katerem je igral pevec skupine Sinister Adrie. Adrie se je iz Nizozemske sicer preselil v Slovenijo in si tu ustvaril družino, večkrat pa je slišal za bobnarja Simona, ki da igra podobno glasbo kot on. »Na koncu so se nama poti prekrižale in skupaj sva posnela nekaj pesmi za različne glasbene projekte. Ko se je leta 2022 bobnar Sinisterja odločil zapustiti skupino, me je Adrie vprašal, ali bi me zanimalo sodelovanje. V tistem času sem že osem let igral s skupino Melechesh iz Izraela, zato sem potreboval tehten premislek. Na koncu sem se odločil za nov izziv in bolj ekstremno glasbo, ki mi je najbolj pri srcu.«

Dragoceno podporo mu izkazuje partnerica Eva.

Škrlec letos z zasedbama Sinister in Vulvathrone načrtuje več kot 90 koncertov, večino v tujini, zato je veliko zdoma. »Uravnavanje zasebnega življenja z napornim urnikom glasbene kariere je izziv, vendar imam srečo, da me partnerica Eva, ki me že 18 let podpira, popolnoma razume. Odsotnost od doma je pač cena igranja v bendu. Ko pa sem doma, imam verjetno več časa, kot bi ga imel ob bolj vsakdanji službi. Z Evo se odpraviva na sprehod ali odpotujeva, si ogledava kakšen film ali obiščeva prijatelje. Včasih preprosto uživava popoldne na balkonu.«

Mladih ne zanima

Simon ima občutek, da je bila metalska scena veliko bolj razširjena, ko je bil mlajši. Današnja mladina pogosto ne posluša glasbe ali pa sledi mainstreamovskim smernicam. Tudi v medijih je po njegovih besedah večina novic usmerjena predvsem v pop glasbo, čeprav imamo med Slovenci zelo uspešne metalske glasbenike, kot so Tilen Hudrap, ki je sodeloval s svetovno znanimi ustvarjalci, Jernej Šavel, ki nastopa z Dubiozo Kolektiv, in slovenska skupina Within Destruction, ki prodira na metalsko sceno po vsem svetu.

V Sloveniji se sicer vsako leto zvrsti kar več koncertov in festivalov, a opaža, da je večina obiskovalcev starejša: »Seveda bi si želel več metalcev, skupin in metalske glasbe na splošno. Ta scena potrebuje večjo podporo, zlasti med mladimi, da bi lahko rasla in se razvijala.«

Koncerti jim dajo dodatno motivacijo. FOTO: osebni arhiv

Mladim glasbenikom, ki šele začenjajo kariero, poudarja pomen vaje. »Če ste zagnani in pripravljeni nameniti ogromno časa za vajo, ste bližje cilju. In ne čakajte, da bo vse popolno, naložite video, igrajte koncert, napake se dogajajo,« še pove divja nežna dušica. Tako ga je opisal bobnarski učitelj Marko Soršak - Soki: »Rad dela z otroki, je dobre volje in nasmejan, hkrati pa je na bobnih pravi divjak. Ko zažene motorje, je hitrejši od šivalnega stroja, hehe ...«

Simon je začel bobnati v prvem razredu osnovne šole, metalske glasbe pa se v glasbeni šoli žal ni mogel dotakniti. Pisal si je note in spoznaval nove ritme, ki so ga navduševali. Njegov prvi bobnarski idol je bil Joey Jordison. Spoznal je death metal in black metal, ki ga nista pritegnila, dokler ni videl bobnarskih posnetkov Dereka Roddyja. Ta mu je odprl nova obzorja, velik navdih pa mu je še tehnični death metal bobnar, to je John Longstreth, ki je z lahkoto igral neverjetne variacije udarcev v polni hitrosti. Ritem, ki ga bo tudi predstavil v lekciji, je prvič zasledil prav v Johnovem igranju.