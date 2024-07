Dejan Dogaja je presenetil oboževalce: »Tega od mene niste pričakovali!« (VIDEO)

»Tega od mene niste pričakovali!« pravi energični Laščan Dejan Dogaja, ki v teh dneh predstavlja novo skladbo, ki je tokrat nekaj res posebnega, saj je prvič v svoji glasbeni karieri sam napisal besedilo in glasbo. »Pesem je stara približno šest let. Takrat smo posneli tudi prvi demo posnetek, potem pa se ni zgodilo nič. Vsake toliko časa sem se spomnil nanjo in jo komu pokazal, saj sem sprva želel, da bi jo posnel kakšen narodnozabavni ansambel. V začetku pomladi sem jo še enkrat pokazal ekipi in se odločil, da jo bomo posneli kar mi. Če sem iskren, od skladbe ne pričakujem popolnoma ničesar. Vem, da to ni moj stil glasbe, ampak sem jo preprosto moral izdati, ker je vendarle to moja edina avtorska pesem do zdaj in sem tako ali drugače na izdelek zelo ponosen,« pravi Dejan in doda: »Mislim, da bom sedaj večkrat napisal kakšno avtorsko pesem.« Poročno balado je skupaj z Dejanom odpela Taja Padežnik, ki se je njegovi skupini pridružila v začetku letošnjega leta. Temnolasa lepotica iz Laškega priznava, da z energično ekipo na odru vedno bolj uživa. »Fantje so me zelo lepo sprejeli medse in med nami vlada res dobra energija. Mislim, da se tudi na odru vidi, kako se zabavamo in uživamo v glasbi,« pravi mlada pevka, za katero sta to prva skladba in videospot, ki ju je posnela.

Ekipi se je pridružila mlada pevka Taja Padežnik. FOTOGRAFIJI: SVEN MARTIČ

»Taja je odlična vokalistka, pa tudi na odru skupaj super funkcioniramo. Res sem vesel, da se je pridružila naši ekipi in da smo skupaj ustvarili poročno pesem. Celoten aranžma za skladbo je namreč napisal naš basist Maroš Košir Novak, ki sicer študira jazz kontrabas in je zagotovo eden tistih glasbenikov, ki bodo v prihodnosti zaznamovali slovensko sceno. Maroš je tudi posnel večino instrumentov za novo pesem. Res je nadarjen in ponosen sem, da konec tedna preživljamo skupaj na odru,« še pravi Dejan. Časa za počitek ni veliko, saj ekipa od februarja na odru stoji vsak konec tedna. »Maja smo imeli kar 17 nastopov. Prav tako bodo delovni tudi poletni meseci, ampak na odru res uživamo in kljub temu, da smo marsikdaj neprespani, si z nastopi napolnimo baterije in dušo. Vsi smo hvaležni, da lahko delamo to, kar delamo najraje,« še pove Dejan in doda, da si bo njegova ekipa julija vzela čas za desetdnevni oddih.