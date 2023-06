Danes je dan, ko bodo ansambli peli in igrali za dva zlata zmaja (FOTO)

Ugibanj je konec, na Vurberku bo tudi letos odmevala slovenska narodno-zabavna glasba. Letošnji že 31. Vurberški festival bo po tradiciji potekal na Vurberškem gradu. A vendar bo drugačen od dosedanjih, po treh desetletjih se je namreč organizacijski odbor, ki ga po novem vodi Branko Polanec, odločil, da najboljšim ne bodo več podelili festivalskih plaket, ki so bile zelo privlačne in po katerih je bil ta dogodek najbolj znan. Že zaradi legendarnih imen. Tako je bil lani ansambel Dar iz Zreč zadnji, ki je prejel plaketo Lojzeta Lesjaka za najboljšo izvedbo polke Pa kaj, če se zgodi, Fantje spod Šilentabra iz Pivke zadnji, ki so prejeli srebrnega zmaja in plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo valčka Pogrešal te bom, prijatelj moj, ansambel Lesarji pa zadnji, ki je prejel plaketo Tineta Lesjaka za zelo poseben valček z naslovom Ne boj se.

Čeprav bo letošnji festival nekoliko drugačen, pa so člani odbora veseli, da jim je po podaljšanju razpisnega roka vendarle uspelo zbrati prijave 12 ansamblov. »Tako se tudi po 30 uspešnih festivalih narodno-zabavne glasbe Slovenije, vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem naša festivalska zgodba nadaljuje,« pravi Polanec. In to z vsemi partnerji, Občino Duplek, RTV Slovenija, regionalnim centrom Maribor in Sazasom. Res pa je, da letos zaradi skromne prijave ansamblov ni bil potreben predizbor, ki so ga v Podnanosu pripravljali člani tamkajšnjega turističnega društva. Bodo pa ti, kot je dejal Polanec, povabljeni na Vurberk.

V letošnji strokovni komisiji so tenorist Tim Ribič, profesor glasbe Oto Vrhovnik, harmonikar Rok Sitar, glasbenica in avtorica besedil Vera Šolinc, glasbeni urednik Radia Maribor Gregor Stermecki in pevec, pisec besedil ter producent Rok Lunaček, ki so že pred mesecem pregledali besedila in preposlušali posnetke prijavljenih skladb. Vsem prijavljenim ansamblom pa prižgali zeleno luč za nastop na festivalu.

Tako bomo videli in slišali ansambel Natura, ki se bo predstavil z valčkom Poročni spomini, ansambel Nikoli ni prepozno bo zaigral istoimensko polko, ansambel Hram valček Slovensko srce, ansambel Peter Prohart trio pa valček Mama, rad te imam. Ansambel Občutek bodo v polki klicali Na pomoč, Trio Unis pa se bodo predstavili s polko Pamet zgubu. S polko Vrh gora se je prijavil ansambel Razgled, ansambel Pojoči dohtarji pa bo poskušal osvojiti srca občinstva in komisije s hudomušno istoimensko polko. Edini, ki bodo letos ponovno na Vurberškem festivalu, bodo lani nagrajeni Fantje spod Šilentabra, ki se bodo letos predstavili z valčkom Glejte, že ptički prepevajo, ansambel Andreja Bajuka se bo predstavil s polko Verjamem v ljubezen, ansambel Petan s polko Povej če rada, Kvartet Svit z Marino in Tomažem pa z valčkom Tople poletne noči.

Letos bodo najboljšim podelili le dva zlata zmaja, enega po mnenju strokovne komisije in enega po mnenju občinstva in radijskih postaj. Na predlog združenja Sazas bodo, z namenom spodbujanja zavedanja o spoštovanju glasbenega ustvarjanja in varovanja intelektualne lastnine, s plaketo nagradili tudi avtorja najboljšega besedila ter avtorja najboljše skladbe. V petek, 16. junija, na Vurberk prihajajo Modrijani, ki bodo poskrbeli za odlično vzdušje. Dogajanje bosta popestrila Darja Gajšek in Gorazd Žilavec.