Cobainova kitara na dražbi: lahko bi iztržila 700 tisočakov

Skladba Smells Like Teen Spirit je v glasbeni industriji sprožila pravo revolucijo grungea in skupino Nirvana zapisala med legende, kitara, na katero je nepozabni Kurt Cobain igral v videospotu pesmi, pa bo konec maja na dražbi, so sporočili iz avkcijske hiše Julien's Auction.

Bila je njegova najljubša

Glasbilo znamke Fender Mustang iz leta 1969 bo tako nedvomno zvezda dogodka Music Icons, ki bo potekal na spletu in tudi v živo v ikoničnem lokalu Hard Rock Cafe, da bo modra kitara pritegnila številne kupce, pa organizatorji dogodka ne dvomijo.

Kitaro je namreč Cobain, levičar, odkrito opeval; cenil je tudi njeno finančno dostopnost in v intervjuju leta 1991 poudaril, da je bila njegova najljubša, ter ji s tem nedvomno zapečatil usodo kot enega najbolj poželjivih glasbil, zato pričakujejo izkupiček okoli 700 tisočakov. Zadnjih 12 let je bila razstavljena v Muzeju pop kulture v Seattlu, v kratkem pa bo romala v New York, kjer jo nestrpno pričakuje kopica oboževalcev in seveda tudi zagrizenih in premožnih zbirateljev.

Te bosta morda pritegnila še Cobainov avtomobil dodge dart iz leta 1964, vreden okoli pol milijona, in glasbenikova umetnina, upodobitev Michaela Jacksona, ki bi lahko zaslužila okoli 30 tisočakov.

Del izkupička bodo namenili dobrodelni kampanji za duševno zdravje, Kick the Stigma (Odpravimo stigmo); Cobain je v svojih besedilih pogosto omenjal samomor, zato si pri organizaciji med drugim prizadevajo zagotavljati podporo ljudem v stiski in spodbujati k pogovoru.

Frontmen Nirvane je umrl 5. aprila 1994, star je bil komaj 27 let, Smells Like Teen Spirit, največja uspešnica skupine, pa zaseda peto mesto na seznamu 500 največjih pesmi vseh časov po reviji Rolling Stone.