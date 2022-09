Citrarki Tanji se bodo izpolnile sanje (FOTO)

Citrarka Tanja Zajc Zupan si bo letošnje leto zapomnila po kar treh okroglih obletnicah. Najprej je marca praznovala 50. rojstni dan, za njo in njenim možem Bogdanom so tri desetletja zakonskega življenja, prav toliko, torej trideset let, pa mineva tudi od začetka njene glasbene poti, ki jo je zaznamovala kot instrumentalistka s svojimi citrami.

»Da bom nekoč igrala skupaj s simfoniki, sem si želela in o tem sanjala od nekdaj. Letos, ko praznujem jubilej, pa se mi bodo te sanje končno izpolnile,« pravi ena najboljših citrark pri nas; na citre ne igra zgolj slovenskih narodnih pesmi, ki jih izjemno spoštuje, temveč tudi priredbe številnih svetovnih uspešnic. In nekaj teh bomo lahko v nedeljo slišali tudi na odru ljubljanskega Cankarjevega doma, kjer bodo Tanji Zajc Zupan delali družbo številni vrhunski pevci in pevke.

Veliko nastopa s pevko Tejo Saksida, nedavno sta se mudili na Bledu. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

»Verjamem, da sem tri desetletja zgled mnogim posameznikom, ki so se prav zaradi mene odločili igrati ta deficitarni instrument. Leta 1982, ko sem obiskovala prvi letnik glasbene šole za pouk citer, je bila v Sloveniji le ena glasbena šola, kjer so jih poučevali. To je bila Glasbena šola Domžale. No, danes jih je po vsej Sloveniji okoli trideset,« pravi citrarka, ki se na nedeljski gala koncert, na katerem jo bodo spremljali Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla ter številni odlični pevci, pripravlja že več kot eno leto.

Študirala nove priredbe

»O svojem nastopu veliko premišljujem, premišljujem pa tudi o zgodbi, ki jo želim deliti z ljudmi. Moja hči Ana, ki me najbolje pozna, piše čudovit scenarij, v katerega bo zajela moje življenje, in prepričana sem, da se bosta tako program kot izvedba dotaknila vseh poslušalcev in skupaj bomo ustvarili nepozaben večer. Ta bo unikaten, saj takšnega celovečernega koncerta citer s simfoničnim orkestrom pri nas še ni bilo,« pravi Zajc Zupanova, ki na citre igra prav vsak dan. In, ja, tudi na morje jih vzame s seboj.

Vrhunec koncerta bo premierna predstavitev melodije iz filma Cvetja v jeseni, ki bo pod Tanjinimi prsti in njenimi citrami zazvenela v novi priredbi.

»Zadnji meseci so bili še posebno naporni, saj sem študirala tudi nove priredbe. Nihče ne ve, koliko organizacijskih zadev, usklajevanja s sodelujočimi, sestankov, vaj z orkestrom in pevci takšen koncert potegne s seboj. Da o sodelovanju z aranžerjem, načrtovanju in izvedbi celostne grafične podobe, komuniciranju z javnostjo, intervjujih, oglaševanju in ne nazadnje prodaji vstopnic niti ne govorim. Ker bo koncert posnela Televizija Slovenija, si moramo zamisliti tudi likovno podobo prireditve, scenografijo, kostumografijo, lučni dizajn, odrsko režijo in še bi lahko naštevala podrobnosti. Skratka, na hitro je res težko razložiti, kako velik in zahteven je tak projekt,« pravi priznana citrarka.

Vrhunski glasbeniki na enem odru

To bo večer, poln čudovite glasbe, spominov, čustev in glasbenih presežkov z vrhunskimi izvajalci, saj bodo poleg že omenjenih simfonikov z dirigentom Greblom ob Tanji stali na odru Nuška Drašček, Slavko Ivančič, Rok Ferengja, Goran Karan, Gregor Ravnik, Teja Saksida, Klemen Torkar in Daniel Popović. »Skupaj bomo izvedli nekatere največje glasbene uspešnice, ki jemljejo dih: Pesem ptic trnovk, O sole mio, Vrača se pomlad, Mi ljudje smo kot morje, Amigos para siempre, Nora je misel, Ostani, My way in nekatere druge. Vesela sem, da bo z menoj veliko ljudi, ki spoštujejo in cenijo moje delo. Zelo bi si želela, da bi bil z menoj tudi moj pokojni brat, od katerega sem se morala nedavno nepričakovano in mnogo prerano posloviti. Tudi on se je, skupaj z menoj, veselil tega koncerta, a obrnilo se je drugače,« pove Zajc Zupanova.

30 let mineva od začetka njene glasbene poti.

Sicer pa bo vrhunec koncerta premierna predstavitev melodije iz filma Cvetja v jeseni, ki bo pod Tanjinimi prsti in njenimi citrami zazvenela v novi priredbi. »Natanko pol stoletja po nastanku melodije in filma, ki je nastal iz Tavčarjeve povesti, je izjemen glasbenik Matjaž Vlašič posebej zame in za moje citre ustvaril nov zven. Tudi to sem si želela že dolgo, letos pa je ideja dozorela. In lahko rečem, da bo to nekaj veličastnega, saj bodo citre prvič zazvenele v vsej svoji globini in veličini. Vlašič je mojstrsko opravil svoje delo in komaj čakam, da bom 25. septembra pesem premierno predstavila vsem, ki bodo ta večer z mano v Cankarjevem domu,« sklene Tanja Zajc Zupan.