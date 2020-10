Česa podobnega še ni počela

Veseli se vrnitve na oder. FOTO: NEJC FON

Ob vstopu v indijansko poletje in novo šolsko leto spuščav radijski eter razgibano skladbo, polno sonca in pozitivnih vibracij. Pesem, ki poslušalce kar sili k miganju s petami in boki, je prvič izvedla na svojem velikem koncertu v ljubljanskih Križankah, kjer so jo na odru spremljali tudi plesalci Pro Dance studiaV živi izvedbi ujame uho še malo več Afrike, a tudi ob studijski verziji se je težko upreti nalezljivemu plesnemu ritmu in toplini, ki ga povezuje s pozitivnim besedilom. »Pesem smo ustvarjali lansko poletje in kar dolgo izbirali prave besede, ki so najlepše zaplesale v ritmu melodije. Govori o tem, da nam vsak nov dan ponuja priložnosti, da polepšamo trenutek ljudem okoli sebe s čisto majhnimi gestami,« pravi pevka in doda: »Danes dan je za objem, za dotik in nasmeh. Sprejmi ga, podaj naprej, to je to, kar šteje.«Nina ima te dni polne roke dela, skladbi bo namreč sledil nov videospot, priljubljena pevka pa s svojo glasbeno ekipo pripravlja še nekaj prav posebnega za praznovanje 15-letnice svoje kariere. Svoje oboževalce 19. septembra vabi pred Center Vič v Ljubljani, na svoj prvi drive-in koncert. »Česa podobnega še nisem počela, to bo moj prvi koncert z gosti v avtomobilih, čisto nova pevska izkušnja, in prav zanima me, kako se bodo povezale energije med odrom in občinstvom,« še doda priljubljena pevka, ki pa se kljub temu, da še ne ve dobro, kaj jo čaka, veseli tovrstne izkušnje.