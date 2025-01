Center mladih Koper: januar poln glasbe, delavnic in zabave

Koper je zagnano vstopil v leto 2025, saj je tamkajšnji Center mladih napovedal pestre aktivnosti, ki bodo poskrbele za svežo energijo in optimističen začetek leta. Posebno pozornost si zasluži koncert priljubljene skupine Zmelkoow, ki bo 17. januarja ob 20.30. Skupina povezuje vsaj tri generacije in velja za ikono slovenske rock scene.

Danes bo ob 18.30 oder CMK zavzela skupina Viatores, ki jo sestavljajo dijaki in študenti, stari od 16 do 22 let. Organizirane bodo tudi delavnice uporabnega programiranja, ki bodo mlade poučile o kibernetski pismenosti.

Vabijo še na javne pevske vaje v obliki karaok. Te bodo potekale 24. januarja, z začetkom ob 20. uri. Januarja prav tako ne bo manjkalo drugih delavnic, stand up komedij, izobraževanj, razstav in spontanega druženja.