Cene, da te kap: hotelska noč za kar 29.000 evrov (FOTO)

Kdor je kdaj obiskal kak večdnevni glasbeni festival, se tega verjetno spominja tudi po neudobnem spanju v šotoru ali celo na tleh, umazanih straniščih in skupnih prhah. Vsega tega pa ne bo treba prenašati petičnežem, ki se bodo namesto na kraje, kjer počiva festivalska raja, odpravili v prestižni premični hotel.

Vsakemu bivališču pripada lastna kopalnica s prho.

Ta se pomika iz kraja v kraj, kjer se kaj posebnega dogaja, čeprav ga vsakokrat znova postavijo, pa je narejen tako, da gostom ponuja kar največ udobja. Ta konec tedna stoji v bližini slovitega festivala v Glastonburyju, na katerem bodo letos med drugimi nastopili Elton John, Arctic Monkeys in Lizzo. Obiskovalci, ki imajo dovolj pod palcem, bodo tako lahko običajno festivalsko spalno zatočišče, šotore, zamenjali za prenočitev v premičnem hotelu. Za eno noč bodo morali odšteti, reci in piši, do 29.000 evrov. Najcenejša soba stane malce manj kot 3500 evrov. V njej pa ni prave postelje, le žimnice na tleh.

Za primerno vsoto lahko spite v pravi postelji. FOTOgrafije: Promoicijski Material

Zakaj si ne bi med festivalom malce pretegnili udov v bazenu?

Hotel sestavljajo tipiji in jurte – posebna vrsta šotorov – ter odsluženi vagon in hišica na vodi. Vsakemu bivališču pripada lastna kopalnica s prho, dražje sobe pa imajo tudi lasten džakuzi oziroma masažno kad. Hotelski gostje imajo dostop do spa centra, bazena v običajni velikosti ter hotelskega bara in restavracije, v kateri pripravljajo jedi za najbolj izbirčne želodčke.

Gostje bodo do Festivala Glastonbury potrebovali le pet minut hoje.

Premični hotel sta leta 2011 zasnovala Mark in Vicky Sorrill. Njegova glavna prednost je seveda lokacija, saj ga vedno postavijo tako, da imajo gostje čim bližje do cilja svojega potovanja. V Glastonburyju bodo do festivalskega dogajanja potrebovali pičlih pet minut hoje. Hotel pogosto najemajo zvezdniki za poroke, da se svatom po dogodku ne bi mudilo domov.