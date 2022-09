Broadwayska klasika na ptujskem odru (FOTO)

Drama Kdo se boji Virginie Woolf? je zagotovo vsaj tolikokrat zaigrana kot Zgodbe z zahodne strani ali Hamlet. Nikoli postarana broadwayska klasika iz leta 1962 velja za eno najbolj uprizarjanih predstav prejšnjega stoletja po vsem svetu. Pri nas jo različna gledališča igrajo že vrsto let, doslej pa smo videli vsaj deset različnih uprizoritev.

Nekdanja ravnateljica Gimnazije Ptuj Meta Puklavec v družbi igralskih kolegic Alenke Cilenšek in Irene Mihelič

Režiser predstave Ivica Buljan, dramaturginja predstave Diana Kolini, igralec, režiser in umetniški vodja Mini teatra Robert Waltl, filozof Mladen Dolar in Tadej Toš

Prva je bila že dve leti za svetovno premiero z Dušo Počkaj in Jurijem Součkom v režiji Mileta Koruna. Nikoli ne bosta pozabljena nekdanja zakonca Radko Polič in Milena Zupančič iz devetdesetih, najverjetneje bosta velik pečat za seboj pustila prav tako zdaj že nekdanja zakonca vrhunska Branko Šturbej in Nataša Barbara Gračner ob izjemni podpori mladih upov Benjamina Krnetića in Klare Kuk, ki v koprodukciji Mini teatra in Mestnega gledališča Ptuj in pod režisersko taktirko Ivice Buljana začenjajo zmagoviti pohod.

Simon Šerbinek, lektor, šepetalec ter dramski igralec, z ženo Leonido Šerbinek