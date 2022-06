Brigita Šuler z novo pesmijo Kot nekoč (VIDEO)

Slovenska pevka zabavne glasbe Brigita Šuler je danes izdala novo pesem, ki jo je opremila tudi z videospotom.

Nekaj posnetkov sta s partnerjem Maksom posnela na Nizozemskem, med prvomajskimi prazniki. Brigita se z novo pesmijo Kot nekoč vrača v dobre stare čase, ko smo ob lepih melodijah s prijatelji preživljali najlepše spomine. Nostalgično pesem je opremila tudi z nostalgičnim spotom, v katerem se ob reki Savi, ki se kot čas nikoli ne ustavi, spominja prijateljstvev, ki jih je zelo zahrbtno skrhala epidemija.

Nostalgično pesem je opremila tudi s spotom. FOTO: promocijski material

S pesmijo sporoča, da je skrajni čas, da pozabimo na vse zamere, ki so jih proti naši volji rodili ti težki časi, drug drugemu oprostimo vse boleče besede in dejanja ter ponovno zaživimo Kot nekoč.

Brigitini spomini so bili posneti na Nizozemskem, v deželi mlinov in tulipanov, sicer pa je bil video v celoti posnet v Brežicah ob reki Savi. Avtorica glasbe in besedila je Brigita sama, ki je pesem posnela skupaj z možem Maksom v njunem studiu.

Prikupna pevka je tudi profesorica glasbe na Glasbeni šoli Litija - Šmartno, pred meseci pa je postala tudi ravnateljica šole.