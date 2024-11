Bobnal na 600 albumih

Po kratkiI bolezni je v torek v ameriškem kraju Nassau v zvezni državi New York umrl jazzovski bobnar, 99-letni Roy Haynes, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na glasbenikovo hčer in njegovega tiskovnega predstavnika. Haynes je desetletja sooblikoval sodobno jazzovsko zgodovino.

Med drugim je leta 2008 sodeloval celo pri znani videoigri Grand Theft Auto IV, s čimer je zgradil most do pop kulture; nastopil je kot glas didžeja na fiktivnem jazzovskem radiu.

Med nastopom na festivalu v Newportu leta 2009 FOTO: Marek Lazarski/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

V več kot 80-letni karieri je Haynes, ki se je rodil leta 1925 v Bostonu, po poročanju New York Timesa zaznamoval razvoj sodobnega jazza od swinga in bebopa prek jazz fusiona do avantgardnega jazza, pri tem pa ni bistveno spremenil svojega sloga. Bobnanje velikana jazza sta zaznamovala prodorna jasnost in nalezljiva energija, so zapisali.

Sodeloval je s številnimi legendami jazza, kot so saksofonisti Wardell Gray, Stan Getz in Lester Young, kitarist Pat Metheny, pianista Bud Powell in Thelonious Monk ter pevki Sarah Vaughan in Ella Fitzgerald. Posnel je številne albume, ki veljajo za klasike, kot sta Morpheus Milesa Davisa in Anthropology Charlieja Parkerja. Mogoče ga je slišati na več kot kot 600 albumih, je zapisal Washington Post. Leta 1995 je bil za življenjsko delo nagrajen s prestižno jazzovsko nagrado NEA Jazz Masters, poleg tega pa je prejel še celo vrsto drugih pomembnih jazzovskih nagrad, vključno s petimi grammyji.

Roy Haynes leta 1964 FOTO: arhiv Univerze v Salemu/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Ameriški bobnar Jim Keltner in Charlie Watts iz rock skupine Rolling Stones sta mu posvetila pesem z njegovim imenom. »Zdi se, da gredo leta kar mimo njega,« je pred leti o njem povedal Watts, ki je bil tudi strastni jazzist. »Star je 83 let, leta 2006 pa je bil izbran za najboljšega sodobnega jazzovskega bobnarja [v anketi bralcev revije Modern Drummer]. Neverjeten je.« Zadnji album Roy-Alty je posnel leta 2011.