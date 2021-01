Bo umore v raju preiskovala ženska?

Vlogo klišejsko angleškega detektiva inšpektorja je sprva prevzel Ben Miller. FOTO: BBC

Ideja iz časopisa

Nepričakovan paradni konj

Čeprav so serijo, ko je prišla na male zaslone, kritiki popljuvali, si je pridobila legijo zvestih gledalcev. In čeprav je proračun precej skromen, igralska zasedba pa polna neznanih imen, Smrt v raju dosega višje ratinge kot BBC-jeve vodilne serije. Pogosto se znajde celo na vrhu seznama najbolj gledanih. Prva epizoda šeste sezone je pred male zaslone prikovala več kot devet milijonov gledalcev, lansko povprečje pa je bilo vrtoglavih 8,14 milijona gledalcev na epizodo, s čimer se je serija zavihtela na prestol najbolj gledanih. In če to še ne prepriča, zaradi serije je turizem na otoku Guadeloupe, kjer jo snemajo, doživel ponoven razcvet, priljubljenosti zabavne kriminalne nanizanke pa je sledila tudi serija knjig.

Že preteklih devet let se zgodba, zaplet in razplet iz epizode v epizodo ponavljajo. Na eksotičnem tropskem otočku se zgodi umor, na prvi pogled nerešljiv, ki ga noben še tako bistri detektivski um ne bo mogel razrešiti. A ko na prizorišče umora pride policijska ekipa z nekoliko zategnjenim angleškim detektivom na čelu, slednji kot iz rokava potegne štiri osumljence. Sledi kopica zavajajočih dejanj, iskanje sledi, dokler detektiv skoraj kot s čarobno paličico ne razreši zločina. A ime krivca zadrži zase. Vse osumljence raje zbere na kupu in jim, po krajši igrici mačke z mišjo, pove, kdo je morilec. Kar slednji, seveda, na koncu poklapano prizna.To je vsa znanost, ki leži za BBC-jevo serijo Smrt v raju (Death in paradise), ki so jo kritiki, ko je leta 2011 prišla na male zaslone, raztrgali. A je serija s skrivnostmi umori, katerih kulisa je tropska otoška idila, hitro postala velika ljubljenka občinstva. Zdaj že z 10. sezono, televizijska mreža pa je naročila tudi že 11. in 12. sezono.Britanski scenaristje bil zguba, tudi in predvsem v lastnih očeh. Ko so ga ljudje spraševali, kaj počne, jim je odgovarjal, da je scenarist. A ko so želeli vedeti, ali so kje videli njegovo delo, je lahko odgovoril le z enozložno nikalnico. Dolgih 15 let se je namreč zaman poskušal prebiti v svet televizije, vsak njegov poskus je končal na smetišču, niti do snemanja pilotske epizode ni prišel. Sanje, da bi se prebil v ekipo piscev priljubljene britanske serije Umori na podeželju, pa so zanj ostajale nedosegljive kot luna in zvezde. In da ga je neuspeh še bolj peklil, je bilo vse finančno breme na ramenih njegove žene. Do leta 2007, ko se mu je, ko je v časopisu bral članek o smrti britanskega trenerja kriketa na Jamajki, policija pa je sumila na zločin, utrnila zamisel. Vse drugo je, bi lahko napisali, zgodovina.V središču serije je neroden, ekscentričen angleški detektiv, ki bi stežka bil bolj klišejsko angleški. Iz domače Anglije ga pošljejo na karibski otoček Saint Marie, kjer sicer reši umor, a se v okolju, tako drugačnem od angleške hladne sivine, ne znajde najbolje.Sploh na začetku. Pri reševanju umorov, vsak se zgodi na drugačen način – žrtve so zastrupljene, zabodene, ustreljene, usmrčene z elektriko, utopljene –, mu pomaga ekipa lokalnih predstavnikov zakona. Med temi običajno izjemno učinkovita detektivka in nekaj policistov z nižjim činom, ki v seriji poskrbijo tudi za komične vložke. V preteklih sezonah so vlogo glavnega junaka, detektiva inšpektorja Nevilla Parkerja, prevzeli (prej neznani igralci)in trenutno. A po zaključeni 10. sezoni, ki so jo na BBC začeli predvajati v tem mesecu, se zna zgoditi velik preobrat. »Nikakršnega pravila ni, da mora biti detektiv inšpektor moški,« je izvršni producentnamignil, da bi znala glavno preiskovalno vlogo sčasoma, morda že v naslednji sezoni, prevzeti ženska.