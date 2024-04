Bliža se težko pričakovana premiera Furiose. Režiser je serijo označil za zasvojljivo

Avstralski režiser George Miller, ki se pripravlja na premiero svojega najnovejšega filma, je serijo Pobesneli Max označil za zasvojljivo. Furiosa: Del sage Pobesneli Max, težko pričakovani peti film iz franšize, postavljene v visokooktanski postapokaliptični svet, bo občinstvu predstavil zgodbo bojevnice Furiose, ki jo je v četrtem filmu Mad Max: Cesta besa iz leta 2015 igrala Charlize Theron, tokrat pa se je vanjo prelevila Anya Taylor-Joy, ki je zaslovela z vlogo šahistke v Netflixovi miniseriji Damin gambit (Queen's Gambit).

Avstralski režiser George Miller na nedavnem CinemaConu v Las Vegasu FOTO: Valerie Macon/AFP

Premiera v Cannesu

Furiosa bo svečano premiero doživela na začetku maja na filmskem festivalu v francoskem Cannesu, George Miller pa je na veliki filmski konvenciji CinemaCon v Las Vegasu pred dnevi povedal nekaj podrobnosti o filmu. Kakor je dejal, je ideja za predzgodbo o Furiosi zrasla že med intenzivnimi pripravami na Cesto besa, med katerimi je opisal podrobno življenjsko pot vsakega junaka, da bi igralci in snemalna ekipa lažje razumeli, zakaj so takšni, kot so. »Morali smo razumeti vse, kar se dogaja na velikem platnu – ne le zgodb vseh junakov in junakinj, ampak tudi vsako vozilo, orožje in dejanje,« je pojasnil Miller.

Ko je postalo jasno, da bo Cesta besa uspešnica – prinesla je 350 milijonov evrov in šest oskarjev –, je Miller spoznal, da bi bilo dobro povedati tudi zgodbo o Furiosi. V novem filmu bomo videli, da je mlada Furiosa ugrabljena in vržena v spopad med Immortanom Joejem, glavnim zlobnežem iz Ceste besa (tedaj ga je igral zdaj že pokojni Hugh Keays-Byrne, tokrat pa Lachy Hulme), in njegovim nasprotnikom Dementusom, ki ga igra Chris Hemsworth, najbolj znan po vlogi Thora iz Marvelovih filmov.

Anya Taylor-Joy kot mlada Furiosa FOTO: Warner Bros

Edinstveno poznani film

Vse skupaj se je začelo leta 1979, ko je George Miller posnel prvega Pobesnelega Maxa z mladim Melom Gibsonom v naslovni vlogi policista, ki se bori z divjimi motorističnimi tolpami. Miller, ki je tedaj delal še kot zdravnik, je bil zgrožen nad številom žrtev prometnih nesreč v Avstraliji. Ker si ni mogel privoščiti snemanja v velikih mestih, je zgodbo postavil na avstralsko podeželje, ki je bilo kot nalašč za prikaz skrhane družbe. »Imel sem srečo, ker je film, ki bi bil sicer precej bolj naturalističen, postal bolj alegoričen in distopičen,« se spominja zdaj 79-letni George Miller.

Pobesneli Max je Mela Gibsona izstrelil med zvezde. FOTO: Kennedy Miller Productions

Pobesneli Max, za katerega je Miller porabil okoli 400.000 avstralskih dolarjev (zdaj bi bilo to 244.000 evrov), je postal svetovna uspešnica, ki je zaslužila 100 milijonov ameriških dolarjev (okoli 92 milijonov evrov). Sledili sta nadaljevanji Pobesneli Max 2: Cestni bojevnik (1981) in že malo bolj hollywoodski Pobesneli Max 3 (1985). Filmi so imeli tako močno vizualno podobo, da skoraj niso potrebovali podnapisov. »Na Japonskem so Maxa dojemali kot neke vrste samuraja, Francozi so film opisovali kot vestern na kolesih, v Skandinaviji pa so Maxa videli kot vikinga,« je dejal Miller.

Do četrtega filma je minilo kar nekaj let oziroma desetletij, saj se je George Miller medtem preizkušal v različnih žanrih; med drugim je posnel družinski film Babe: Pujsek v mestu in pingvinsko risanko Vesele nogice. Cesta besa je tako v kinodvorane prišla šele leta 2015. Dotedanji glavni junak Max, ki ga je igral Tom Hardy, se je moral umakniti Furiosi, ki jo je odlično odigrala Charlize Theron. Film z močno feministično noto, osupljivimi posebnimi učinki in izjemno koreografiranimi akcijskimi prizori je premiero doživel v Cannesu in si prislužil kar 10 nominacij za oskarja.

»Furiosa je drugačna,« je Miller povedal občinstvu na CinemaConu: »Nisem želel, da bi bil film ponovitev nečesa, kar sem že storil ... Moral pa je biti 'edinstveno poznan', kakor rad rečem temu.«