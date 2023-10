Bilo je zelo napeto: med snemanjem se je skoraj utopil

Ko je leta 1989 na velika platna prišla pustolovska drama Brezno, je navdušila milijone gledalcev po svetu. Kako tudi ne, ko je tako pisanje scenarija kot tudi režijo prevzel sloviti James Cameron, ki se je podpisal med drugim pod uspešnice, kot so Titanik, vsi deli Terminatorja, Ramba, Osmega potnika, pa pod Avatar in druge filme, ki so v kinematografih podirali rekorde.

Snemanja vseh so bila izjemno zahtevna, ne le za igralce, ampak celotno ekipo, redki pa so vedeli, da je zdaj 69-letni Cameron med snemanjem Brezna skoraj umrl. To je režiser in scenarist razkril šele zdaj, ko se je z ekipo udeležil predvajanja posebne izdaje filma v enem od gledališč v Los Angelesu, pozneje pa so jim lahko obiskovalci posebnega dogodka zastavljali vseh vrst vprašanj.

Bil je pod vodno gladino

Brezna sicer niso snemali v oceanu, ampak velikem bazenu, ki so ga prav za to priložnost postavili v zapuščenem skladišču v Južni Karolini. Kljub temu je bila voda izjemno globoka, saj je moralo vse skupaj delovati avtentično, pod gladino pa se je redno spuščal tudi Cameron, ki je bil takrat že izkušen potapljač. Nato pa se je nekega dne skoraj pripetila tragedija.

»Vsi igralci so morali pred začetkom snemanja opraviti tečaj potapljanja, na snemanju pa so za njihovo varnost skrbeli t. i. varnostni potapljači, rekli smo jim potapljači angeli. Ti so pazili tudi name, opazovali, da sem imel vedno dovolj kisika in podobno. Vse je bilo v redu, dokler nisem v nekem trenutku hotel zajeti sape, a kisika ni bilo,« je grozljivo izkušnjo opisal Cameron, ki je bil takrat za kamero dobrih deset metrov pod vodno gladino. Nemudoma je snel vse uteži, odvezal pas, s katerim je bil pritrjen na kamero, in se pognal proti površju.

84 milijonov je v blagajne prineslo Brezno.

»Približno tri metre pod gladino me je čakal varnostni potapljač in mi v usta potisnil regulator, ki pa ga ni preveril. Ta regulator je bil v vodi tri tedne in bil je poškodovan, ko sem hotel zajeti zrak, sem namesto njega v usta dobil vodo,« je nadaljeval režiser. Potapljač ga je z eno roko držal za ramo in ga zadrževal pod vodo, da se ne bi prehitro dvignil, kar je pri potapljanju prav tako nevarno.

»S potapljanjem sem že takrat imel veliko izkušenj in vedel sem, kaj počnem, da me bo kmalu zmanjkalo. Nisem mu mogel dopovedati, da je regulator poškodovan, da ne morem dihati, da moram takoj na površje. Zato sem ga z vso močjo s pestjo udaril v obraz, se iztrgal iz njegovega prijema in odplaval na površje. Preživel sem za mišjo dlako,« se je travmatične izkušnje spominjal James Cameron, čigar stvaritev Brezno je v blagajne kinematografov po svetu prinesla več kot 80 milijonov evrov ter pobrala oskarja za najboljše vizualne učinke.