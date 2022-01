Nekoč za njimi norela vsa Slovenija, zdaj Bepop začenjajo praznovanje 20-letnice (VIDEO)

Glasbenice in vsestranske poslovne ženske Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husić so na radijske postaje in televizije že poslale skladbo in videospot Brez kril, s čimer so začele celoletno praznovanje 20-letnice delovanja skupine Bepop in 20. obletnico projekta Popstars, ki jih je izstrelil med naše največje zvezde.

Med drugim so recimo še vedno podpisane pod najbolj prodajani album v samostojni Sloveniji, po predlanski odrski reaktivaciji pa so se dobro prijele tudi vse njihove nove pesmi Daj se nasmej, Ženska in Verjamem v dobre ljudi. Pri novi so znova združile moči z Žanom Serčičem, režiser David Podgornik, nekdanji član rockovske skupine Lumberjack, pa je v spremljajoči videospot vtkal nostalgične posnetke izpred dveh desetletij.

Kot statisti so se damam pridružili člani njihove spremljevalne skupine, nekaj najzvestejših oboževalcev in prijatelji. Prav posebno omembo pa si zaslužijo Tinkarine soplesalke: »Katja, Jasna, Emina, Lidija in Maida so moje mladostne prijateljice in soplesalke v plesni skupini LaViva, s katero smo spremljale takrat zelo priljubljeno pevko in Tinkarino sestrično Vivian oziroma duet 2 Alive. Leta 2002 smo se z Jasmino in Emino prijavile na avdicijo Popstars in vse tri, med skoraj tisoč prijavljenimi, prišle med zadnjih 30 kandidatov.

Skupina LaViva je z Bepopom plesala tudi na drugi turneji Popstars ter v spotih Zapleši z nami in Le ti. Ves ta čas smo ostale v tesnih stikih in prijateljice, zato sem jih povabila na snemanje videospota Brez kril.«