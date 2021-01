Belokranjci posneli pet videospotov

S Tamburaško skupino Melos so lani poleti na gradu Vinica posneli videospot za valček Obriši solze.

Valček z naslovom Moj domači kruh so v glasbeno zakladnico dodali lani decembra, nastal pa je že konec poletja po zgodbi Mojce Kramarič iz Rosalnic.

20-letnico delovanja je ansambel praznoval leta 2019.

Ansambel Andreja Bajuka, ki prihaja iz Bele krajine, natančneje iz okolice Metlike, vodi harmonikar, bas kitaro igra njegov sin, kitaro, poje pa. Andrej ima tudi svojo lastno glasbeno šolo, v kateri poučuje harmoniko, klaviature, klavir, kitaro in solopetje, prav tako pa je ravnatelj Osnovne šole Brihtna glava v Radovici pri Metliki, turistični zanimivosti, ki jo je zasnoval znani BelokranjecV njej se obiskovalci, ki postanejo učenci, vrnejo v šolske klopi in spoznajo metode in učne pripomočke, kakršne so v šolah uporabljali pred več desetletji. A minulo leto, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa, je tudi življenje v Beli krajini obstalo, prav tako pa vse dejavnosti, s katerimi se sicer ukvarja Andrej Bajuk. Toda njegov ansambel ni stal križem rok, saj jim je uspelo posneti videospote za kar pet skladb, in sicer štiri valčke in eno živahno polko.Zadnji valček z naslovom Moj domači kruh – avtor melodije je Andrej Bajuk, besedilo pa je spisal priznani tekstopisec– so v glasbeno zakladnico dodali lani decembra, nastal pa je že konec poletja. In to po zgodbi Belokranjkeiz Rosalnic pri Metliki, ki že desetletja z ljubeznijo peče dišeč domači kruh pa tudi druge dobrote, po katerih jo ljudje že poznajo daleč naokrog. V igranem delu videospota, ki gledalce popelje skozi zgodbo vse od trenutka, ko Mojca zamesi kruh, pa do takrat, ko ga vzame iz peči, nastopata tudiin, prav vse kadre pa so ustvarili v Beli krajini.Poseben je tudi videospot, ki so ga lani poleti posneli za pesem Obriši solze, in sicer v sodelovanju s Tamburaško skupino Melos, ki prav tako prihaja iz Bele krajine. Omenjeni valček ni nastal lani, temveč že prej in so ga že uvrstili na zgoščenko z naslovom Želim si, ki je izšla jeseni 2019, ko je ansambel praznoval 20-letnico delovanja.S tem ko je Bajuk k sodelovanju povabil tudi tamburaše, je pesem dobila še prijeten prizvok tamburic, videospot pa so s člani tamburaške skupine posneli v prelepem ambientu gradu Vinica. Oktobra lani so posneli hudomušno polko Vse je res, ki sta jo prav tako ustvarila Andrej Bajuk in Matej Kocjančič, ta je tokrat spisal hudomušno besedilo o vaških čenčah, ki hitro razširijo razne govorice. Tudi za to polko so v lastni režiji posneli videospot, v katerem nastopajoter Jan in Nina Bajuk.Še en videospot so na gradu Vinica, ki stoji na pečini nad Kolpo in so ga pred petimi leti prenovili v turistični objekt, posneli za valček Dekle pod staro vrbo, katerega otožno besedilo je spisala že pokojna izjemna tekstopiska. Še en videospot so v eni od vinskih kleti posneli za inštrumentalni valček z naslovom Valček za Nino. »Vsem pa je skupno to, da smo kadre za snemanje poiskali v naši prelepi Beli krajini,« ponosno poudari Andrej Bajuk.