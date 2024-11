Avseniki so bili na veliki ameriški turneji

»Ob vsakem srečanju s slovenskimi izseljenci bodisi v Kanadi, Združenih državah ali kje drugje vedno znova opazimo, kako globoko je Avsenikova glasba vtkana v njihovo identiteto in občutek pripadnosti,« je po vrnitvi s turneje po Kanadi in ZDA, ki so jo obiskali že tretjič, dejal vodja in harmonikar Ansambla Saša Avsenika.

»Naše pesmi imajo prav poseben pomen za izseljence vseh generacij, saj jih povezujejo z domovino, tradicijo in skupnimi spomini na družino ter slovenske korenine. Mladina, ki je rojena v Kanadi ali Ameriki, večinoma ne govori več slovensko, pa kljub temu z največjim ponosom nosi narodne noše, zapleše in prepeva ob naši glasbi. V teh trenutkih vidimo, da glasba resnično ne pozna meja in deluje kot vez, ki ohranja našo kulturo živo tudi po svetu. Prav ta ponos, ki ga vidimo pri mladih, je za nas velik navdih, da ohranjamo našo glasbeno dediščino ter še naprej širimo sporočilo slovenske kulture in tradicije med Slovenci po svetu,« je po vrnitvi še dejal Sašo, vnuk legendarnega Slavka Avsenika.

Slovensko narodno nošo onkraj luže radi oblečejo mladi in tisti malce starejši.

Folkloristi iz ZDA in Kanade

Ansambel so na turneji razdelili v dve skupini. Eni so si vzeli nekaj dni za raziskovanje kanadske narave in znamenitosti v okolici Algonquin Parka. Tam so uživali v jesenskih barvah kanadskih javorjev, opazovali losa, medveda in druge živali ter si privoščili tipično kanadsko izkušnjo kurjenja ognja. V Torontu so se jim pridružili še drugi in skupaj so nato obiskali znamenite Niagarske slapove. Tam so posneli svojo veliko uspešnico Ena bolha za pomoč, ki si jo je na družbenih omrežjih ogledalo že več sto tisoč ljudi.

Na turneji so zaznamovali tudi svojo 15-letnico delovanja.

Sicer pa so za slovenske izseljence iz Toronta, Montreala in okolice priredili tri koncerte ter zaznamovali več pomembnih obletnic, vključno s 50. obletnico delovanja slovenske folklorne skupine Mladi glas Planika iz Toronta. Prav oni so jih povabili na turnejo po Severni Ameriki. Osrednji dogodek se je zgodil 12. oktobra v bližini Toronta, kjer se je na jubilejnem koncertu v organizaciji slovenske folklorne skupine zbralo približno 1500 obiskovalcev. Poleg domačih plesalcev so nastopile še slovenske folklorne skupine iz Kanade in ZDA, vključno z gosti iz Winnipega, Montreala, Pittsburgha in Clevelanda. Skupina Mladi glas Planika je nastopila s tremi generacijami plesalcev, dogodek pa je popestril tudi Ansambel Saša Avsenika s klasičnim Avsenikovim repertoarjem.