Anžlovar žal ni dočakal velikega uspeha filma (VIDEO)

Slovenski film Tartinijev ključ, ki je osvojil srca gledalcev po vsej Sloveniji, si je s preseženim pragom 25.000 gledalcev v kinematografih prislužil priznanje zlata rola, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev v sodelovanju z distributerji.

Navdušil vse generacije

Scenarij je po literarni predlogi Romana Kukoviča spisal Vinci Vogue Anžlovar, ki je film tudi režiral in montiral. Produkcijska ekipa obžaluje, da veselja ob tem zlatem trenutku ne morejo deliti z Anžlovarjem, ki je umrl v začetku decembra lani. Tartinijev ključ, njegov zadnji mladinski pustolovski film s skrivnostnimi elementi, ki se močno naslanja na kulturno dediščino slovenskega prostora, je namreč navdušil gledalce vseh generacij.

Producent Zoran Dževerdanović je ob tem dosežku povedal, da je 25.000 gledalcev slovenskega filma v kinih danes ob enormni tuji konkurenci velik uspeh in se ga razveseli vsakokrat, tudi ko gre za konkurenčne slovenske filme: »Zlata rola je priznanje, ki ga cenimo, saj odraža podporo in ljubezen slovenskih gledalcev do domačih filmov. Hvaležni smo vsem, ki so si vzeli čas za ogled filma in ga podprli.« Že pred tednom, ko so presegli magično mejo ogledov, se je v kinu zahvalil avtorjem, ustvarjalcem, igralcem in partnerjem za njihov trud, srce in predanost, katerih delo je gledalce prepričalo k ogledu. Žal pa torej tega trenutka ni dočakal Anžlovar, »ki je vedno dal največ na mnenje in odziv občinstva«.

V celovečercu so se prvič preizkusili mladi igralci Ella Lapajne (Barbara), Maks Kerševan (Mario) in Svit Šturbej (Robert). Poleg njih v filmu blestijo znana imena slovenske filmske scene: Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Nenad Tokalić, Tanja Ribič, Zala Djurić in Bojan Trampuš, v njihovi družbi sta bila tudi znana hrvaška igralca Jadranka Đokić in Goran Navojec. Filma ne bi bilo brez financerjev, koproducentov in partnerjev Slovenskega filmskega centra, VIBA FILM, RTV Slovenija, Nu Frame in glasbene skupine LPS.