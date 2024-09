Ansambel Vihar ob polnoletnosti posnel nov valček

Ansambel Vihar je svojo glasbeno pot začel 16. junija 2006, kar pomeni, da letos praznujejo glasbeno polnoletnost. So klasični trio z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, v katerem so moči združili brata Tomaž in Peter Prevorčič ter Andrej Cmok, ki prihajajo iz Koroške, medtem ko je njihova pevka Klara Lorger, ki se ponaša z enim najlepših vokalov v narodnozabavni glasbi, doma iz Savinjske doline.

Pred natanko 12 leti je za to, da ima enega najlepših glasov, dobila uradno potrditev na Ptujskem festivalu, ko je prejela Korenovo plaketo. To namreč strokovna komisija podeli pevcu ali pevki ali sestavu za najboljšo vokalno izvedbo. Klara je na Ptuju leta 2012 z ansamblom Vihar čudovito odpela valček Prisluhni mi, ki je bil v celoti avtorsko delo mentorice Romane Cafuta.

Ansambel Vihar

Številni uspehi

Ansambel Vihar je v dosedanjih 18 letih sodeloval na skoraj vseh festivalih narodnozabavne glasbe. Prvič so se festivala udeležili leta 2007 na Vurberku in prejeli tretjo nagrado strokovne komisije. Prav tako so tretjo nagrado strokovne komisije prejeli na prvem festivalu narodnozabavne glasbe v Lučah.

»Še posebno pa smo bili ponosni na naj vižo meseca julija 2007, ki so jo poslušalci izbrali na Radiu Slovenija. Tudi leto 2010 je bilo za nas zelo uspešno. Najprej smo aprila uspešno nastopali na festivalu Slovenska polka in valček s skladbo Še čakam te, junija smo se predstavili s skladbo Ne primerjaj me z njo še na festivalu Vurberk, kjer smo prejeli nagrado radijskih postaj. Leta 2011 smo na vurberškem festivalu za skladbo Dobro mi gre prav tako prejeli nagrado radijskih postaj in domov odnesli zlatega zmaja. Leta 2013 smo bili uspešni tudi na Ptujskem festivalu, kjer je, kot že rečeno, naša Klara prejela Korenovo plaketo, leto pozneje pa smo prejeli nagrado za besedilo pesmi Na sončni strani ulice, pod katero se je podpisala pokojna Majda Rebernik,« strne največje uspehe ansambla Peter Prevorčič, kitarist ansambla, v katerem njegov brat Tomaž Prevorčič igra harmoniko, Andrej Cmok pa bariton in kontrabas. Vsi tudi pojejo.

2007. so se prvič udeležili festivala, in sicer na Vurberku, prejeli so tretjo nagrado strokovne komisije.

Valček in videospot

Ob letošnji polnoletnosti so posneli nov valček z naslovom Zmogla sem oprostiti. Melodijo zanj je ustvaril David Novak, besedilo Igor Pirkovič, aranžma pa sta prispevala Primož Ilovar in Tomaž Prevorčič. »Zanj smo posneli tudi videospot. Snemali smo na Savinjskem, na domačiji TraktorFood, nočne kadre pa na travniku pred hišo naše pevke Klare. V glavni vlogi nastopa Anita Merzdovnik,« nam pove Prevorčič.

Junija 2006 so se prekrižale poti treh Korošcev in Savinjčanke.

Sicer je ansambel doslej izdal štiri zgoščenke. Čez dve leti, ko bodo praznovali 20-letnico delovanja, bodo izdali še peto, za katero se skladbe že nabirajo. Velik koncert bodo pripravili sredi Slovenj Gradca.

V vseh teh letih so sodelovali z odličnimi avtorji. Besedila so za njihove pesmi pisali Branko Zupanc, Romana Cafuta, Ivan Sivec, Franc Ankerst, Jože Galič, Fanika Požek, Franci Černelč, Vera Šolinc, Majda Rebernik, Matej Kocjančič, Anže Zavrl in Igor Pirkovič. Melodije pa so prispevali Brane Klavžar, Romana Cafuta, Bojan Zeme, Peter Fink, Rok Švab, Aljoša Černelč, Marjan Turk, Primož Ilovar, Anže Zavrl in David Novak.