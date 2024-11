Anora je več kot le Čedno dekle (VIDEO)

Konec novembra v kinematografe prihaja komična drama, ki je v Cannesu prejela zlato palmo, mnogi pa ji napovedujejo, da bo na naslednji podelitvi odnesla tudi kakega oskarja.

Zgodba o Anori, mladi striptizeti iz Brooklyna, je osvežena in nadgrajena različica Čednega dekleta, velike uspešnice z Julio Roberts in Richardom Gerom iz leta 1990. Anori se odprejo vrata v boljše življenje, ko spozna Ivana, razvajenega, a prikupnega sina ruskega oligarha. Po vrtoglavem tednu divjih zabav in vročega seksa par odleti v Las Vegas, kjer se na vrat na nos poroči. Tu se pravljica prevesi v nočno moro. Ivanovi starši so pripravljeni narediti vse, da bi novopečeno družinsko članico, o kateri menijo, da ne sodi na njihovo družbeno raven, spravili nazaj tja, od koder je prišla.

Film je režiral in zanj napisal scenarij Sean Baker, sodeloval pa tudi kot producent, skupaj z Alexom Cocom in Samantho Quan. V glavnih vlogah igrajo Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Jurij Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan in drugi.

21. NOVEMBRA bo v kinematografih.

Sean Baker je eden najbolj izvirnih in inovativnih sodobnih ameriških neodvisnih režiserjev. Poznamo ga po filmih Four Letter Words (2001), Take Out (2004), Princ Broadwaya (Prince of Broadway, 2008) in filmu Projekt Florida (The Florida Project, 2017), zgodbi o ljudeh, ki životarijo v propadlem motelu nedaleč od floridskega Disney Worlda. Film, s katerim se je režiser prvič uvrstil na festival v Cannesu, je navdušil kritike in igralcu Willemu Dafoeju prinesel nominacijo za oskarja. V Cannesu je bil prikazan tudi Bakerjev celovečerec Red Rocket (2021), v katerem se zgodba vrti okoli upokojenega porno zvezdnika, ki se vrne v svoj domači kraj.

V vseh omenjenih filmih igra Karren Karagulian, ki je Bakerju pomagal pri snovanju Anore. »Že pred kakšnimi dvajsetimi leti sva začela razmišljati, da bi posnela film o rusko-ameriški skupnosti v Brighton Beachu in Coney Islandu – le zgodbo sva morali najti. Potem sem začel snemati filme o seksualnih delavcih in pomislila sva, da bi ta svetova združila,« se spominja Baker.

Režiser Sean Baker in igralci Mikey Madison, Jurij Borisov, Mark Eydelshteyn, Karren Karagulian in Vache Tovmasyan na festivalu v Cannesu Foto: Yara Nardi/Reuters

Anora ni lahkotna romantična komedija, kakršna je bil film Čedno dekle (čeprav jo lahko gledamo tudi na lahkoten način), pač pa film z globino. »Zanimalo me je, kako deluje dinamika moči in kako ravnamo s človekom, ki nam je podrejen; kako denar v naši kapitalistični družbi v resnici pomeni moč; kaj opredeljuje odraslost in zrelost; pa tudi pomanjkanje spoštovanja do seksualnih delavcev,« je pojasnil režiser.