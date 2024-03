Animirana sinhronizirana glasbena pustolovščina: Noetova barka malce drugače

Na velika platna je prišla animirana sinhronizirana glasbena pustolovščina Noetova barka, klasična zgodba, predstavljena na zabaven način, poln akcije in humorja, vendar z dodatkom večjega pomena in politične bajke. Barka namreč predstavlja naš planet, ki mu grozijo podnebne katastrofe, pomanjkanje hrane, spori za oblast ter nesmiselni in kruti tirani.

Poslanstvo animiranega filma je, da se z otroki vseh starosti pogovarjamo o perečih in sodobnih temah, vendar na lahkoten in zabaven način, ki ga lahko razumejo. Film je prvotno namenjen mlajšemu občinstvu, vendar pa zgodba vsebuje humorne vložke, v katerih bodo uživali tudi odrasli.

Radijski voditelj Klemen Bunderla se je kot sinhronizator izkazal v glavni vlogi Vilija.

Sporočilo so strpnost, empatija in sprejemanje drugačnosti, saj se morata protagonista med potovanjem naučiti, da morajo šibki združiti moči v boju proti skupini močnejših. Glavnima likoma, Viliju in Tomu, sta v slovenski sinhronizirani različici glasove posodila Klemen Bunderla in Mirko Medved.

Vplivnica Teja Jugovic v družbi junakov Noetove barke