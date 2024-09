Almodovarjev film požel 18-minutne ovacije

Na letošnjem 81. filmskem festivalu v Benetkah so premierno prikazali film španskega režiserja Pedra Almodovarja The Room Next Door, ki je po poročanju ameriškega spletnega portala Deadline prejel več kot 18-minutne ovacije, največ na letošnjem festivalu doslej.

V svojem prvem filmu v angleščini, drami z Julianne Moore in Tildo Swinton v glavnih vlogah, se Almodovar ukvarja z vprašanjem evtanazije. Film spremlja zgodbo pisateljice Ingrid (Julianne Moore) in vojne novinarke Marthe (Tilda Swinton). V mladosti sta bili tesni prijateljici. Po dolgih letih, ko nista bili več v stiku, se Ingrid odloči, da ponovno naveže stik z Martho, ki umira zaradi raka materničnega vratu in želi, da jo evtanazirajo. Martha s svojo prošnjo na preizkušnjo postavi njun na novo poglobljen odnos.

To je režiserjev prvi film v angleščini.

Na novinarski konferenci pred ponedeljkovo premiero je Almodovar izpostavil, da njegov prvi film v angleškem jeziku podpira evtanazijo. Film, ki so ga snemali v Madridu in New Yorku, govori o "stanju planeta in stanju ljudi", je dodal in še, da je želel z njim "na jasen način" izraziti svoje občutke glede evtanazije.

The Brutalistu 12-minutne ovacije

Po dolžini trajanja ovacij je na letošnjem festivalu premagal film The Brutalist Bradyja Corbeta, ki je po pisanju ameriškega Varietyja prejel 12-minutne ovacije. Sledita film Maria Pabla Larraina z Angelino Jolie v glavni vlogi slavne operne pevke Marie Callas, ki je bil deležen osemminutnih ovacij, in The Order Justina Kurzela, kriminalni triler, postavljen v 80. leta minulega stoletja, v katerem igra Jude Law; slednjega je občinstvo nagradilo s sedmimi minutami ovacij.

Drama je nadaljevanje filma Vzporedni materi iz leta 2021, ki so ga prav tako premierno prikazali na festivalu v Benetkah, Penelope Cruz pa je za vlogo v njem dobila nagrado za najboljšo igralko. Njegovi pretekli filmi s premiero v Benetkah so še Mračne navade iz leta 1983, Ženske na robu živčnega zloma iz leta 1988, ki je prejel nagrado za najboljši scenarij, in kratki film iz leta 2020 Človeški glas, v katerem je prav tako zaigrala Swintonova. Leta 2019 je Almodovar prejel zlatega leva za življenjsko delo.

The Room Next Door po napovedih pot po kinematografih začenja 20. decembra.

Premierno so letos prikazali tudi Queer v režiji Luce Guadagna, ki je že pred dvema letoma v Benetkah za film Do kosti med drugim prejel srebrnega leva za najboljšo režijo.