62-letna zvezdnica ga je dobila prvič, vsi govorijo le o teh njenih besedah (FOTO in VIDEO)

Film Brutalist je na nedeljski podelitvi zlatih globusov odnesel največ glavnih nagrad, saj je bil razglašen za najboljšo filmsko dramo, Brady Corbet za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa za najboljšega igralca. Po številu osvojenih nagrad, skupaj štirih, je sicer vodila komedija oziroma glasbeni film Emilia Perez Jacquesa Audiarda.

Na vsakoletni podelitvi nagrad so slavili tisti, ki so prvič prejeli zlate globuse, med njimi zvezdnica filma Substanca Demi Moore, Sebastian Stan iz filma Drugačen človek, Zoe Saldana iz Emilie Perez in Fernanda Torres iz filma Še vedno sem tu.

Njen prvi zlati globus

62-letna Demi Moore je ob prejemu svojega prvega zlatega globusa za najboljšo igralko v filmskem muzikalu ali komediji dejala, da je šokirana, a hkrati hvaležna.

Zlate globuse podeljujejo za filmske drame in komedije ter za televizijska dela.

V svojem govoru je povedala, da ji je neki producent pred 30 leti dejal, da je igralka za pokovko, kar je razumela, kot da ji igralstvo kljub uspešnim filmom ne bo prineslo priznanja. A ko je dobila na mizo scenarij za Substanco, je vedela, da s filmom še ni opravila. V Substanci režiserke Carolie Fargeat je odigrala odcvetelo hollywoodsko zvezdo, ki poskuša najti recept večne mladosti.

