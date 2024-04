50 let legendarne Prizme. Prejeli so vrsto nagrad

Danes upokojeni radijski urednik Dragan Bulič je februarja 2010 v prepolni Hali Tivoli organiziral legendarni koncert priljubljenih slovenskih skupin iz 70. in 80. let. Tam je bila tudi primorska Prizma in polna dvorana je navdušeno pela ter se pozibavala ob izvedbi dveh njihovih priljubljenih uspešnic Senca in Pogum. Izvajali so ju Ladi Mljač (solo vokal, bobni), Danilo Kocjančič (akustična kitara, back vokal), Igor Kos (kitara), Franci Čelhar (klaviature, back vokal) in gosta Zdenko Cotič - Coto (solo kitara) ter Matjaž Švagelj (bas, back vokal).

»Pred tem smo se sicer že leta 1987 po več kot 1300 nastopih odločili, da pot Prizme zaključimo. Glede na zelo dober odziv publike, ozračje v dvorani v Tivoliju in ne nazadnje naša nostalgična občutja pa sva se po tem dogodku s pevcem Ladijem Mljačem odločila, da zgodbo nadaljujemo v obliki akustičnega tria. Z dvema akustičnima kitarama in klaviaturami od leta 2011 predstavljamo svoje avtorske skladbe v akustični preobleki,« pripoveduje pianist Franci Čelhar. Tako je skupino skupaj z njima obudil še dodatni član, kitarist Matjaž Švagelj, sicer znan po sodelovanju s Slavkom Ivančićem in skupino Kalamari.

Kvintet Prizma ob 50-letnici, z leve: Giovanni Toffoloni, Ladi Mljač, Franci Čelhar, Matjaž Švagelj, Bogdan Turnšek FOTO: Jaka Jeraša

Nagrade, priznanja in naslovnice

Spomnimo, da je Prizma prvič stopila na glasbeno sceno pred petimi desetletji, ko je davnega 25. maja 1974 nastopila v Divači, v zasedbi Igor Kos, Ladi Mljač, Franci Čelhar in Vili Bertok, ki ga je kmalu nadomestil Kocjančič. Avtorsko ustvarjanje so začeli leta 1976, ko so na povabilo RTV Ljubljana pripravili dve skladbi za serijo mladinskih oddaj Pisani svet.

V oddajah so tudi aktivno nastopali in tako postali prepoznavni v Sloveniji. Skladbi sta namreč postali prvi Prizmini uspešnici in sta na njeni prvi singel plošči. Sledilo je sodelovanje na številnih festivalih, kot so Slovenska popevka, Pop delavnica, Vesela jesen, DSZG, Opatijski festival, Zagreb fest, Melodije morja in sonca ...

Nastop na Melodijah morja in sonca 1982 z zmagovalno skladbo Dobrodošli FOTO: Arhiv skupine

Odločili smo se, da obletnico zaznamujemo z nizom koncertov po Sloveniji in zamejstvu v okrepljeni zasedbi.

Prva singel plošča je izšla spomladi 1977. FOTO: Jaka Jeraša

Prejeli so vrsto nagrad, redno so sodelovali v gledanih TV-oddajah, polnili so naslovnice tiskanih medijev, izdali so dva albuma, eno kaseto in tri male plošče ter veliko nastopali v živo. Skladbe sta pisala Danilo in Franci, pomemben pa je bil tudi prispevek zunanjega sodelavca Draga Misleja - Mefa, ki je zanje napisal večino besedil.

Prizma 1976, zasedba, ki je delovala osem let in posnela tako rekoč ves studijski material: levo Franci Čelhar, stoji Danilo Kocjančič, sedi spredaj Igor Kos, desno Ladi Mljač. FOTO: Jaka Jeraša

Jubilej z okrepljeno zasedbo

Med letoma 1979 in 1983 so bili nedvomno elita slovenske glasbene scene. A leta 1987 so zgodbo začasno zaključili do leta 2010, do omenjenega koncerta v organizaciji Dragana Buliča v Hali Tivoli.

»Ker letos mineva 50 let od nastanka skupine, smo se odločili, da obletnico zaznamujemo z nizom koncertov po Sloveniji in zamejstvu v okrepljeni zasedbi. Pridružila sta se nam še bobnar Bogdan Turnšek - Poly in basist Giovanni Toffoloni, ki je nastopal z Nino Pušlar, Evo Boto, Janom Plestenjakom in drugimi,« napoveduje Franci Čelhar. Predpremierni nastop bo v petek, 19. aprila, v Blunoutu v Domžalah.

Dogajanje bo vodil avtor besedil Drago Mislej - Mef, ki bo predstavil tudi nekaj svojih starejših in novih skladb. Premierni nastop pa bo imela skupina Prizma pod pokroviteljstvom radia in TV Koper-Capodistria in Občine Divača v četrtek, 25. maja, v Divači. V spomin bodo priklicali skladbe, ki so z leti postale nepozabne slovenske zimzelene uspešnice, med njimi Pogum, Senca, Tujca, Ta moška, Dobrodošli, Od enih do treh in številne druge.