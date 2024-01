Zvezdnika slovenskega šova Tomaža Jeraja smrtno nevarno sabotirali

Zvezdnik slovenskega šova Big Brother Tomaž Jeraj je na prvi dan novega leta doživel neljubi dogodek, ki ga je delil s sledilci na družbenih omrežjih. Sabotirali so mu varnostno stikalo, zaradi česar bi lahko privedlo do hudih poškodb, kot je zapisal, a je zahvaljujoč kameram videl storjeno in odpravil napako, preden bi lahko prišlo do najhujšega.

Jerajev zapis objavljamo nelektoriranega: »Kva je ti avtoštromat. Budala si šou stop varnostno tipko sabuterat. Žalostn je sam to da si tok zabit da si to delal pod kamero cepec. Tist kat si pa v rezervar zlil boš pa enkrat sam spil k si butl.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih in zraven Jerajeve odgovore na komentar.

»Konkurenca zajebava.« Jeraj: »Ma ni to nobena konkurenca. Nekdo pač, ki misli, da je on edini, ki vse zna in pameten kot leseni tič.«

»Takem pa samo roke polomit.« Jeraj: »Budala se ne zaveda, da če sabotiraš varnostno stikalo, lahko pride do hudih poškodb ali celo smrti. Hvala kurcu imam kamere in sem zaradi alarma videl, da je 'prčkal', tako da sem odpravil napako predno smo šli delat.«

»Tomaz Jeraj čaki čaki, to gre potem za poskus umora.« Jeraj: »Po moje ne poskus umora. Poskus narediti škodo. Samo se ne zaveda, da bi lahko prišlo do hudih posledic.«

»Tomaz Jeraj ja v Trbovljah je znancu nekdo losal gume, smo ga dobili in prijavili pa je takrat šlo za povzročitev splošne nevarnosti z možnostjo poskusa umora, tako da mislim, da bi super 'najebu', če daš prijavo na policijo in pokažeš, kaj se zgodi, če ne deluje izklop v sili in glede na to, da je to storila oseba, ki se zaveda za kaj se gre, bo hudo hudo 'najebu'.« Jeraj: »Vem, jaz to vem. Samo se mi smili človek k je 'tok zabit', da se ne zaveda tega. Matej Brajnik to bo pa sam razložil s kašnim namenom je naredil to.«