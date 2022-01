Zvezdnica v karanteni preživljala pravo dramo

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Katarina Benček z začetkom letošnjega leta nima prav velike sreče. Sprva se ji je sfižilo potovanje, in sicer bi morala s srčnim izbrancem Markom odpotovati v Italijo na smučanje, a sta v avtomobilu tik pred odhodom ugotovila, da se ne počutita dobro. Kmalu sta izvedela, da sta pozitivna na koronavirus, Katarina celo drugič v zadnjih šestih mesecih.

Katarina je pred dnevi že drugič v šestih mesecih zbolela za covidom-19. FOTO: INSTAGRAM

In kot da to ni dovolj, je trepetala za življenje svojega kužka Nacha. Iz Pulja sta ga pripeljala njen oče in mati, saj na Hrvaškem veterinarji kosmatinčku niso znali postaviti prave diagnoze, v Ljubljani pa so ugotovili, da ima kuža težave zaradi ledvičnih kamnov, zato so ga takoj operirali.

Katarina je priznala, da je ob tem doživljala takšno stisko, da se je kljub temu, da je v karanteni, z avtomobilom odpeljala pred kliniko, kjer so ga operirali, in da je bila ob tem malce bolj pomirjena, saj je imela občutek, da je ob njem.

»Operacija je trajala tri ure, in kot kaže, je bila uspešna,« je svojim prijateljem dejala Katarina, ki je še priznala, da si ne more niti predstavljati, kaj v teh časih prestajajo ljudje, ki ne morejo k svojim bližnjim v bolnišnice.