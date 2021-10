Zvezdana Mlakar se je razgalila: je to njena najbolj iskrena izpoved?

Igralka in televizijska voditeljicas svojimi razmišljanji pogosto da misliti Slovencem. Spomnimo, nazadnje je vse ganila z zapisom o težkem finančnem položaju njene mam e, tokrat pa je razgalila del sebe.Objavila je fotografijo, na kateri je stara 16 let, in se opisala takole:»To sem jaz, pri 16 letih, takrat še nisem vedela, kako lepo se je učiti, kako dobro je vedeti. Gledam naravnost, ne bojim se še…s te slike še premikam meje. Potem me je življenje popeljalo v svoj vrtinec in največjo škodo sem si naredila, ko sem drugim verjela, da ne znam, ne zmorem, da vse delam narobe. Zakaj sem jim verjela, zakaj sem mislila, da je vse to res? Ker na drugi strani sem imela uspehe, ljudje so mi ploskali, me imeli radi. Zakaj sem slišala samo tiste prve? Zakaj sem kljub pameti in znanju in uspehom vedno znova reagirala na besede, da nisem DOVOLJ dobra. Zakaj me je potem postalo strah?«