Znano, zakaj je bilo na ljubljanskih ulicah toliko snemalcev (VIDEO)

V začetku oktobra je Ljubljana postala del snemalnega prizorišča za Amazonov božični oglas. Po pisanju Marketing magazina je bilo po Ljubljani več snemalnih lokacij, nekatere pa so okrasili tudi z umetnim snegom. Snemali so v Trnovem, na Miklošičevi ulici, pri Stari elektrarni ...V videu nastopa mlada nadarjena balerina, ki mora zaradi epidemije covida 19 svoje vaje in nastope nekoliko prilagoditi in se omejiti na dom. Z močno voljo in trdim delom se ji uresničijo sanje.Poglejte v videoposnetku, raznežili se boste!