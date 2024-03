Znani slovenski par razkril spol otroka (VIDEO)

Spletna vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović, ki smo ju nazadnje spremljali v oddaji Super par, sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da bosta še letos prvič zibala. Ob fotografijah s posnetkom ultrazvoka sta pripisala, da kljub svojim zrelim letom še nista pripravljena na dojenčka, a se z mešanimi občutki spuščata v to pustolovščino.

»Vse, kar si želiva, je, da bo otrok zdrav. No, Marko si želi, da bi bil fantek. Zaželite nama srečo,« je še zapisala vplivnica in kmalu objavila posnetek, na katerem sta z Markom razkrila spol otroka. Sprva sta se s svojimi spletnimi prijatelji pošalila, nato pa sta le odprla škatlo, v kateri so bili rožnati konfeti, Katarina pa je ob tem razkritju od sreče skočila v objem svojemu najdražjemu.

Prijatelji so jima ob novici pohiteli čestitat, našlo pa se je tudi nekaj takšnih, ki so prepričani, da Marko z razkritjem spola ni bil najbolj zadovoljen. Neka sledilka je celo opozorila, da je ob koncu posnetka brcnil škatlo, s čimer naj bi izkazal nezadovoljstvo,

Katarina pa je svojemu dragemu takoj stopila v bran. »Pomirite se, ljudje. Marko se pretvarja, da dramatizira, če pa ga pogledate v obraz, boste opazili, da se človek smeji! Kot večina moških si je želel fantka, saj se s tem lažje poveže in si verjetno predstavlja, da bo nekega dne metal na koš in sestavljal kocke. Na koncu je vseeno, ali bo fantek ali punčka, pomembno je le, da je otrok zdrav. Če bi Marko doživel izpad, mislite, da bi to res objavila na spletu?« je spletnim prijateljem sporočila Katarina, ki je še razkrila, da je oktobra lani, še preden je zanosila, obiskala astrologinjo, ki ji je sicer napovedala nosečnost, pri spolu otroka pa se je zmotila.