Znani Slovenki že pošiljali čestitke ob rojstvu otroka, zgodilo pa se je to

Osebna trenerka, spletna vplivnica in fatalna ženska Patricia Pangeršič je tik pred koncem nosečnosti. Ko je objavila fotografijo z rednega pregleda na svojem profilu na instagramu, je veliko njenih sledilcev mislilo, da bo šla že rodit. Kot je zdaj pojasnila, še ni na poti v porodno sobo. »Midva še ne greva tja,« je povedala in še, da so ji nekateri pisali, da je precej prezgodaj za porod. Vsem sporoča, da je vse v redu, da ji je ginekologinja zagotovila, da če bo, pač bo, saj je otrok že dovolj razvit tudi za prihod na svet.

»Ko bo šlo zares, po mojem ne bom razmišljala, da moram to na instagram objaviti, ampak bom predihavala popadke,« je v smehu razložila Pangeršičeva in dodala: »Jaz pravim, naj še malo počaka.«

Kot smo že poročali, je vplivnica na zanimiv način razkrila, katerega spola bo otrok. Če vas zanima, preberite prispevek Slovenska vplivnica razkrila spol dojenčka in čestitkam ni videti konca.