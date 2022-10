Slovenska vplivnica razkrila spol dojenčka in čestitkam ni videti konca

Osebna trenerka, spletna vplivnica in fatalna ženska Patricia Pangeršič je pred tedni na Instagramu razkrila, da bo postala mamica. Za veselo novico je najprej izvedel njen srčni izbranec, potem pa sta vse skupaj delila tudi s sledilci. Kmalu se je odločila tudi za popularno razkritje spola, ki je neke vrste zabava, kjer bodoča starša na domiselen način izvesta kaj pričakujeta.

Tudi Patricia se je odločila za tovrstno zabavo in z izbrancem sta prižgala vulkan, ki je na koncu bruhnil modro barvo. Tako sta na simpatičen način izvedela, da pričakujeta fantka in pod objavo so se že vsule čestitke številnih znanih in manj znanih sledilcev.