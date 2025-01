Znani Slovenec v bran Challetu Salletu: Bodimo prizanesljivi, vprašanje je dvoumno

Različni kvizi in podobne televizijske oddaje, ki od sodelujočih zahtevajo osredotočenost in razmišljanje, so lahko izredno zahtevni. Prisotnost kamer in gledalcev namreč pripomore k dodatnemu pritisku in stresu in pogosto »pozabimo« tudi najbolj očitne in dobro znane reči.

Morda je bilo to krivo tudi, ko je v oddaji Milijonar nastopil raper Challe Salle in se mu je zalomilo pri vprašanju, na katerega odgovor bi kot glasbenik moral poznati – koliko črt je na notnem črtovju. Izbiral je lahko med odgovori štiri, pet, šest, ali sedem, ker se nikakor ni mogel odločiti, kateri bi bil pravi, pa je za pomoč poprosil prijatelja. S skupnimi močmi jima je uspelo, a je Challe Salle kljub temu postal tarča zlobnih jezikov.

Zdaj mu je v bran stopil glasbeni producent in vdovec ene naših najuspešnejših glasbenic Simone Weiss Goran Šarac, ki je na družabnem omrežju pojasnil, da gre pravzaprav za zelo dvoumno vprašanje. »V vprašanju manjka beseda ’v sedanjem’ notnem črtovju. Kdor je preučeval zgodovino glasbenega zapisa, ve, da je bilo prvotno šest črt, pozneje štiri, vse do deset črt, kar je bilo nepregledno in so notni zapisa razdelili v dva ključa po pet glavnih notnih črt,« je pojasnil Šarac in ljudi pozval, naj bodo, tudi zaradi omenjenega, do Challeta Salleta bolj prizanesljivi.