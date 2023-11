Znani Slovenec kupuje stanovanje in se sprašuje: A me ti malo..?

Kakšno je trenutno stanje na nepremičninskem trgu in kam so poletele cene kvadratnega metra v prestolnici, čivkajo že ptički na vejah. Pritoževanja mnogih Slovencev, da si ne morejo privoščiti stanovanja lahko spremljamo na vseh družabnih omrežjih. Svoje je zdaj še pristavil Zvone Šeruga, ki skupaj z ženo kupuje stanovanje.

Zapisal je, da sta se z ženo odločila za nakup stanovanja za sina Grega, ki končuje študij medicine, a so ob pregledovanju ponudbe in ogledih v živo prišli do krutega spoznanja.

»kako naj si ta mularija pomaga sama, brez (zmerno) bogatih staršev? Za silo zaposleni ali prekarci pri tridesetih, s plačo, ki pokriva najemnino in hrano ter s cenami stanovanj, ki gredo proti Luni. Pet, šest jurjev za kvadratni meter! In nečesa ne razumem: Slovencev nas je menda že od pamtiveka dva milijona in ves čas se gradi, ponuja, prodaja: bloki, vile, penthousi, hiše v tri štuke, stanovanja za pol ali za par milijonov. Uborna garsonjera ali dve, tri sobice za mlade družine so pa - kje?? Je res vse le še obračanje denarja, naložbe, prazne sobane in špekulacije z dobički, otroci pa naj gredo pod most in si za večerjo ribe na šverc nalovijo,« je zapisal Šeruga in nadaljeval z vprašanjem, kje bi lahko za normalno ceno v Ljubljani kupil eno ali dvosobno stanovanje, za katerega z ženo ne bosta bankrotirala, otrok pa se ne bo konca življenja zakreditiral.

»Grega končuje medicino, že tri leta med študijem dela (sprejem na urgenci), špara in daje ko hrček na stran. Približno za dva kvadrata (!) se mu je v tem času nabralo, dovolj, da lahko sekret školjko in par čevljev postavi na svoje. In kot mladi zdravnik (po šestih letih najtežjega študija, lepo prosim!) bo leta dolgo zaslužil toliko, da se mu bo vsak zidar lahko smejal. Lastno stanovanje? Ha, a me ti malo ... dobro, karkoli že!?«

